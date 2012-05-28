آزمون بالینی با ساختار عینی در دانشگاه آزاد ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این شیوه ارزیابی، داوطلب از چند ایستگاه گذشته و در هر ایستگاه از او خواسته می شود وظایفی را انجام دهد و در این ایستگاهها ممتحن به کمک چک لیست از پیش تهیه شده وی را مورد ارزیابی قرار می دهد.

حمیرا طهماسبی، رئیس گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری پیش از ظهر دوشنبه در این باره به مهر گفت: امروزه آموزش پرستاری مدرن از الگوهای گوناگونی بهره می برد که همگی آنها آموزش بالینی را جزء اصلی آموزش پرستاری به حساب می آورند و هدف نهایی در این آموزشها، تربیت پرستاران شایسته و اطمینان از این است که بیماران، سطوح بالایی از مراقبت را دریافت می کنند.

وی افزود: نقش های بالینی پرستاران مطابق با محیط ها و بیماران مختلف، ابعاد متعددی پیدا می کند در نتیجه سنجش توانایی انجام تمام ابعاد چنین نقش هایی دشوار است.

طهماسبی تاکید کرد: ارزشیابی بالینی در پرستاری و مامایی به عنوان یکی از ارکان مهم آموزش، باید شایستگی و توانمندی های دانشجویان پرستاری و مامایی را اندازه گیری کند.

وی تصریح کرد: امتحان بالینی با ساختار عینی یکی از بهترین روشهای سنجش است که می تواند میزان تحقق اهداف آموزشی در زمینه های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی دانشجویان پرستاری و مامایی را مورد ارزیابی قرار دهد و در فرآیند این امتحان اعتبار، پایایی و عملی بودن مورد ارزیابی قرار می گیرد.