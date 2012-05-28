طرح اوقات فراغت دانش آموزان اردبیل اعتبار ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده ظهر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان اردبیل تصریح کرد: اگر اعتبارات مورد نیاز برایپر کردن اوقات و فراغت تامین نشود برنامه های مورد نظر قابلیت اجرایی شدن پیدایی نمی کنند.

به گفته وی اعتبارات آموزش و پرورش از طرق استانداری، خودیاری دانش آموزان، کمک خیران، کمک ستادی آموزش و پرورش و سایر نهادهای دولتی تامین می شود.

محمودزاده برنامه ریزی برای پر کردن اوقات و فراغت دانش آموزان را از دغدغه های اصلی آموزش و پرورش دانست و افزود: این سازمان طبق برنامه ریزیهای انجام شده با همکاری دستگاه های مختلف از فرصتهای پیش آمده و افزایش اوقات فراغت دانش آموزان استفاده بهینه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه با بیان اینکه برای اجرای این طرح دستگاه های مختلفی برنامه ریزی کرده اند اما نباید این دستگاه ها موازی کاری کنند، یادآور شد: آموزش و پرورش در شش محور برای تعطیلات تابستانی دانش آموزان استان برنامه ریزی کرده که با همکاری دیگر دستگاه های دولتی اجرا خواهد شد.

محمودزاده با اشاره به کسب رتبه اول آموزش و پرورش استان در ارائه حجم فعالیتهایی برای پر کردن اوقات و فراغت در بین دستگاه های دولتی استان اضافه کرد: تشکیل جلسات متعدد مشکلات نوجوانان و جوانان را حل نمی کند و باید در این زمینه با تامین اعتبارات لازم گام عملی برای رفع مشکلات دانش آموزان برداشت.

وی اردوهای هجرت را یکی از برنامه‌های درنظر گرفته شده برای تعطیلات تابستانی دانش‌آموزان برشمرد و افزود: این اردوها با همکاری سازمان بسیج دآنش‌آموزی برگزار می‌شود که در آن دانش آموزان با حضور در مناطق محروم فعالیتهایی را در مورد تجهیز و تکمیل مدارس انجام می دهند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان برگزاری مسابقات آداب زندگی را از دیگر برنامه‌های آموزش و پرورش برای پر کردن اوقات فراغت دانش‌آموزان دانست و اضافه کرد: دانش‌آموزان اردبیلی برای پر کردن اوقات فراغت خود در کانونهای فرهنگی تربیتی حضور می‌یابند تا در مقوله های مختلف فعالیت کنند.