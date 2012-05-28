به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور ترویج فرهنگ وقف و گسترش این سنت حسنه در سطح جامعه سال گذشته دومین جشنواره ادبی هنری "وقف چشمه همیشه جاری" را با حضور حدود 3 هزار نفر از جوانان و نوجوانان در دو بخش خوشنویسی و ادبی در سطح کشور برگزار کرد که اکنون پس از گرد آوری و ارزیابی آثار در دو سطح استانی و کشوری، آیین تجلیل از 32 نفر از برگزیدگان این جشنواره را برگزار می کند.

در این مراسم که با حضور حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه و جمعی از مسئولان و مدیران فرهنگی کشور برگزار می شود، مجموعه آثار برگزیده جشنواره رونمایی خواهد شد.

مراسم تجلیل از برگزیدگان جشنواره ادبی-هنری "وقف چشمه همیشه جاری" روز چهارشنبه 10 خردادماه از ساعت 9 تا 13 در مرکز فرهنگی سیدالشهداء (ع) واقع در میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان شهید مفتح جنوبی برگزار می‌شود.