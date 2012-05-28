به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی قاسمی ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهارداشت: اعزام زائران به وسیله 100 دستگاه اتوبوس انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه سفر زائرین از 12 تا 15 خرداد ماه خواهد بود، بیان کرد: 250 هزار ریال برای هزینه سفر از زائران دریافت می شود.

وی با بیان اینکه ثبت نام زائران در محل پایگاه های بسیج محلات انجام می شود، ادامه داد: مسیر رفت این زائران به مرقد امام راحل از مسیر طبس گلشن، نائین و قم و برگشت آنها نیز از مشهد مقدس برنامه ریزی شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه تمامی زائران طی مدت سفر بیمه می شوند، گفت: از ثبت نام کودکان کمتر از 10 سال و بانوان بالای 60 سال که به علت گرما ممکن است دچار ناراحتی شوند خودداری می شود.

وی بیان داشت: سال گذشته سه هزار و 900 نفر زائر از استان به مرقد امام خمینی (ره) اعزام شدند.

سرهنگ قاسمی در خصوص مراسم گرامیداشت سالگرد امام(ره) در استان نیز گفت: ختم قرآن کریم ، سخنرانی توسط سخنرانان برجسته کشور و مداحی از جمله این برنامه ها است.

وی با بیان اینکه مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحال امام در مرکز استان با حضور حجت الاسلام ماندگاری برگزار خواهد شد، تصریح کرد: پیش بینی اطعام 80 هزار نفر در شامگاه 13 خرداد ماه جاری در مراسم سوگواری ارتحال بنیانگذاری انقلاب اسلامی در شهرستانهای بیرجند، قاین، فردوس و نهبندان توسط سپاه انجام شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه عمل به وصیت نامه امام خمینی (ره) می تواند کشور را تا صدها سال بیمه کند، بیان داشت: پیام شهدا حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی است که همگان باید در این مسیر بکوشند.

وی عنوان کرد: دشمنان تصور می کردند با رحلت امام برانقلاب اسلامی ضربه وارد می آید اما با آغاز ولایت و رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب و حمایت همه جانبه مردم این امید آنان به یاس انجامد.