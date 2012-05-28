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۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۳۲

سالارکیا در گفتگو با مهر:

تحقق مصوبات سفر برای اشتغالزایی در کمیته امداد البرز دنبال می شود

تحقق مصوبات سفر برای اشتغالزایی در کمیته امداد البرز دنبال می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: تحقق نتایج مصوبات سفر رئیس جمهور در زمینه ایجاد فرصتهای شغلی از برنامه های مهم کمیته امداد البرز است و این امر دنبال می شود.

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت مصوبات سفر در زمینه اشتغالزایی افزود: تحقق نتایج مصوبات سفر رئیس جمهور در زمینه ایجاد فرصتهای شغلی کمک می کند تا از مشکلات مربوط به حوزه اشتغالزایی کمیته امداد البرز کاسته شود و این امر ضرورت فراوانی دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز ادامه داد: اشتغالزایی برای مددجویان همواره از برنامه های مهم کمیته امداد البرز بوده و برای ادامه دار بودن فعالیتها در این خصوص، اقدامات لازم با همکاری دستگاه های ذیربط صورت می گیرد.

وی گفت: مصوباتی که طی سفرهای رئیس جمهور در زمینه ایجاد فرصتهای شغلی تعریف می شود، کمک شایانی یه کمیته امداد البرز در راستای امر اشتغالزایی برای مددجویان است و باید این مصویات را به بهترین نحو محقق کنیم.

سالارکیا ادامه داد: ایجاد بیش از 17 هزار فرصت شغلی از نتایج حاصل از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان البرز است و تحقق کامل این تعداد فرصت شغلی به افزایش قابل توجه میزان اشتغالزایی برای مددجویان کمک می کند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز افزود: احداث و خرید واحدهای مسکونی از دیگر برنامه های مهم کمیته امداد البرز است و نتایج حاصل ازسفرهای رئیس جمهور در این زمینه، احداث و خرید 431 واحد مسکونی بوده است.

کد مطلب 1614014

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