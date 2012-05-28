به گزارش خبرنگار مهر، شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، مجموعه‌ای سازمان یافته از سامانه‌های آنلاین، مراکز فرهنگی دیجیتال و اقدامات حمایتی، آموزشی و اطلاع رسانی است که با هدف استفاده بهینه از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تحت راهبری و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی و اجرا شده و متناسب با فناوریهای روز، توسعه و ارتقا می‌یابد.

این شبکه بستری مبتنی بر آخرین فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی برای دسترسی به آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای را فراهم کرده و زمینه لازم برای پدیدآوردن و انتشار محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی و دسترسی عمومی به اطلاعات بخش فرهنگ ایران اسلامی را مهیا کند تا آثار تولیدی، به سهولت در اختیار آحاد افراد جامعه در سراسر کشور قرار گیرد.

تاکنون شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران توانسته 250 مجتمع فرهنگی و خانه دیجیتال را افتتاح کند که این تعداد قرار است تا پایان شهریورماه به 500 خانه فرهنگ ارتقا یابد.

ارتقای فرهنگ عمومی کاربری رسانه‌ها، آثار و محصولات فرهنگی دیجیتال با رویکرد ترویج استفاده سالم و مفید از فضای دیجیتال، هدایت و جهت‌دهی، پایش، پدیدآوردن و انتشار آثار و محصولات فرهنگی دیجیتال در کشور، تسهیل دسترسی عمومی به آثار و محصولات فرهنگی برگزیده در عرصه دیجیتال و توسعه توانمندیهای ملی به ویژه سرمایه انسانی در زمینه بهره‌گیری از فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی برای پدیدآوردن محصولات فاخر فرهنگی، هنری و رسانه‌ای از جمله اهداف شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران است.