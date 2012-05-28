به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس خبری آناتولی ترکیه در گزارشی به بازی شب گذشته تیم ملی فوتبال ایران برابر آلبانی که در ورزشگاه اختصاصی تیم بشیکتاش در شهر استانبول برگزار شد، اشاره کرد. در این گزارش ضمن تحلیل صحنه‌های حساس و مهم مسابقه، به حضور تماشاگران طرفدار دو تیم هم در ورزشگاه اشاره شده است که به شدت از تیم‌های خود حمایت می‌‎کردند.

نکته جالب گزارش آژانس خبری ترکیه‌ای این بود که هواداران دو تیم در پایان مسابقه هم به شدت تیم خود را تشویق کرده و بازیکنان هم به سمت هوادارانشان رفتند. هواداران طرفدار تیم ایران هم پس از شکست به تشویق تیم ایران پرداختند.

از دیگر مسائلی که در این گزارش به آن اشاره شده است، حضور "لوریک" بازیکن پیشین گالاتاسرای به عنوان کاپیتان تیم آلبانی برابر تیم ایران و حضور "رضا چالیمبو" مربی تیم سیواس اسپورت در ورزشگاه بود.

تیم ملی فوتبال ایران در این دیدار تدارکاتی با نتیجه یک بر صفر مغلوب آلبانی شد. شاگردان کی‌روش خود را برای دیدار با تیم فوتبال ازبکستان در مرحله چهارم و نهایی انتخابی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل چهاردهم خردادماه در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود، آماده می‌کند.