اين تنديس را تا پايان عمر، يكه و تنها نگه مي دارم

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" كارگردان اين اثربه هنگام دريافت تنديسش گفت :" اين فيلم براساس زندگي مردي ساخته شده كه به رغم تمايلش براي مرگ ، به اطرافيانش زندگي را هديه مي كرد.بنابراين قسمتي ازاين جايزه به اواختصاص دارد."

اين كارگردان درادامه صحبتهايش با تشكرازگروه فيلمسازي كه دراين پروژه با وي همكاري كرده اند اعلام كرد كه كسب تنديس اسكاربرايش ارزشمند بوده به اين دليل كه تصورمي كند اين تنديس را تا پايان عمريكه وتنها نگه مي دارد.

" درياي درون " داستان زندگي مرد غواصي را روايت مي كند كه پس ازواقعه اي فلج شده وناگزيربه زندگي برروي تخت مي شود اين درحاليست كه اوتمامي تلاشش را به كارمي گيرد تا حق قانونيش براي خود كشي را دريافت كند.

"همانگونه كه دربهشت است "،" همسرايان "،" زوال " و" ديروز " ازديگرفيلمهايي بودند كه براي كسب اسكاربهترين فيلم خارجي با يكديگربه رقابت پرداختند.