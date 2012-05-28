دکتر علی شاهینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهیابی تیم والیبال دانشگاه پیام نور شاهرود به مسابقات المپیاد پسران دانشگاه های کشور گفت: یک دوره از مسابقات والیبال بین دانشگاه های پیام نور استان سمنان به منظور انتخاب تیم برتر برای حضور در مسابقات المپیاد دانشگاه های پیام نور کل کشور، به میزبانی این دانشگاه در شاهرود برگزار شد.

وی افزود: در پایان این دوره از مسابقات، تیم دانشگاه پیام نور شاهرود توانست با غلبه بر تیم دامغان با نتیجه دو بر صفر به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست یابد و جوایز راهیابی به مسابقات والیبال پسران دانشگاه های پیام نور کل کشور که از هشتم تا سیزدهم خرداد ماه در استان آذربایجان غربی برگزار می شود را کسب کند.

پذیرفته شدن مقاله دانشجویی دانشگاه پیام نور شاهرود در جشنواره دانشگاهی

شاهینی گفت: مقاله هومن شهرستانی دانشجوی دانشگاه پیام نور شاهرود در پانزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی کشور در بخش پژوهش پذیرفته شد.

وی تصریح کرد: 27 مقاله از دانشگاه های سراسر کشور و همچنین دانشگاه های خارجی به این جشنواره ارسال شده بود.

برگزاری رقابت های شطرنج دانشجویی در دانشگاه پیام نور شاهرود

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود گفت: به مناسبت پاسداشت سالروز فتح خرمشهر یک دوره مسابقات شطرنج دانشجویی در رده خواهران و برادران در این دانشگاه برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این دوره از مسابقات 15 شرکت کننده به صورت سوئیسی با هم رقابت کردند که در پایان حامد عرب قبادی، مهرداد بیاری و علی رضا نادعلی به ترتیب مقام های اول تا سوم و در رده بانوان نیز حمیده کیقبادی، فاطمه یاور پناه و سمیرا عبداللهی به مقام اول تا سوم این دوره از رقابت ها دست یافتند.

برگزاری دومین نشست اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه پیام نور شاهرود

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود همچنین از برگزاری دومین نشست اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه پیام نور شاهرود خبر داد.

علی شاهینی افزود: این اردو در قالب اردوی فرهنگی- ورزشی با حضور 70 نفراز دانشجویان دختر درمنطقه قطار زرشک شاهرود برگزار گردید.

وی تصریح کرد: جلسه پرسش و پاسخ در خصوص مسائل قبل از ازدواج و برگزاری مسابقات ورزشی از جمله برنامه های این اردو بود.

برگزاری پنجمین نمایشگاه کشاورزی در شاهرود

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود از برگزاری پنجمین نمایشگاه کشاورزی نیز در این دانشگاه خبر داد.

علی شاهینی افزود: این نمایشگاه دارای غرفه های متعددی از جمله گل های آپارتمانی، گل های شاخه ای، زینتی، کاکتوس و غرفه های آبیاری، دام و طیور، آفات و بیماری، ادوات و سموم کشاورزی و ماکت آبیاری قطره ای است.

وی در پایان تصریح کرد: پنجمین نمایشگاه کشاورزی دانشگاه پیام نور شاهرود به مدت یک هفته دایر است.