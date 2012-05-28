به گزارش خبرگزاری مهر، معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: کار اجرایی طرح آبرسانی به اسفراین از سد این شهرستان 94 درصد پیشرفت فیزیکی یافته و امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

حسین علی ‌میرزایی مبلغ اعتبار هزینه شده برای این طرح را 175 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در سال جاری 60 میلیارد ریال اعتبار برای این طرح اختصاص یافته و 70 میلیارد ریال دیگر برای تکمیل این طرح مورد نیاز است.

وی هدف از اجرای این طرح را تامین آب باکیفیت وکمیت قابل قبول برای شهر اسفراین تا افق سال 1415 اعلام کرد و گفت: با بهره‌برداری از این طرح سالانه هفت میلیون متر مکعب آب شرب مورد نیاز شهر اسفراین و سه میلیون متر مکعب آب مورد نیاز صنعت اسفراین به این شهر منتقل خواهد شد.

طرح ملی دانش آموزی نجات آب در خراسان شمالی اجرا شد

طرح سراسری دانش آموزی نجات آب موسوم به "داناب" با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در این استان اجرا شد.

سخنگوی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی هدف از اجرای این طرح را تبیین چالش‌های منابع آب استان و ارایه راهکارهای مدیریت صحیح و عمومی این منابع و جذب مشارکت و همکاری مردم از طریق اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای دانش آموزان مقطع راهنمایی استان اعلام کرد.

بابک بهادری افزود: در این طرح بیش از 44 هزار دانش آموز مقطع راهنمایی استان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش با منابع و مصارف آب و چالش‌های این منابع حیاتی آشنا شدند.

او اظهار داشت: برگزاری کارگاه توجیهی نمایندگان مناطق 9 گانه آموزش پرورش خراسان شمالی، آموزش رابطان مدارس راهنمایی استان در مورد این طرح و تدوین و چاپ کتابچه‌های آموزشی، تهیه لوح فشرده و پوسترهای آموزشی، راه‌اندازی مرکز پیامک و پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی و تولید و پخش نماهنگ از جمله کارهای انجام شده در این طرح بوده است.

پشتکار در سایه ولایت فقیه رمز ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار است

رییس ستاد اقامه نماز استان خراسان شمالی در جمع نمازگزاران شرکت آب منطقه‌ای گفت: پشتکار در سایه ولایت فقیه رمز ایستادگی ملت ایران در برابر قدرت‌های استکباری است.

حجت الاسلام محمد صادق باقر پور در جمع نمازگزاران با اشاره به شرایط روز دنیا، تمسک به ارزش‌های دینی و همت و پشتکار در سایه ولایت فقیه را لازمه ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار غرب ذکر کرد.

وی گفت: سران استکبار نگران پیشرفت‌های علمی ایران هستند و چون نمی‌توانند سد راه این پیشرفت شوند ایران را به تلاش برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای متهم می‌کنند.

او پیشرفت علمی کشور را در سایه تعهد و تزکیه تنها راه سربلندی ایران اسلامی دانست و گفت: مردم همیشه باید با پشتیبانی از ولایت فقیه و تلاش مضاعف زمینه سربلندی کشور را فراهم کنند.