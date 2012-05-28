بنیاد مسکن در جذب اعتبارات ضعیف عمل کرده است

به گزارش خبرنگارمهر، پیش از ظهر دوشنبه، بخشی ازجلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان کرج در خرداد ماه سال جاری که درسالن الغدیر فرمانداری با حضور جمعی از روسای دستگاه های شهرستان کرج همراه بود، به ارائه گزارش عملکردی از سوی روسای دستگاه های اختصاص داشت.

مهدی ایران نژاد دراین جلسه ضمن دریافت گزارش عملکرد دستگاه وبررسی میزان روند اجرای پروژه های در دست اقدام بیناد مسکن و شهرسازی را ضعیف ترین دستگاه وناتوان درجذب بودجه برشمرد.

درجلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان کرج ضمن بررسی درصدجذب دستگاه ها ومیزان پیشرفت آنها، دستوراتی درقالب مصوبه به تصویب اعضا رسید که از جمله آنها می توان به موارد مذکوراشاره کرد.

طبق اولین بند مصوبه کمیته برنامه ریزی شهرستان کرج، اداره راه و شهرسازی ملزم به تعیین تکلیف کلیه پروژه های مرتبط با دستگاه خود شد درغیراین صورت پروژه هایی که اعتبارآن تاکنون جذب نشده است به دستگاه دیگری تخصص خواهدیافت.

دردومین مصوبه این کمیته اداره گمرگ شهرستان نیز یک هفته مهلت دارد تا اعتبار خود را جذب نماید درغیراین صورت اعتبارآن به دستگاه دیگری تخصیص می یابد.

اعتباری بالغ بر 193 میلیون ریال به اداره هواشناسی شهرستان از دیگر مصوبه های این جلسه بود.

در چهارمین مصوبه این کمیته نیز در مهلتی 15 روزه نیروی انتظامی واداره راه و شهرسازی شهرستان کرج فرصت جذب 98 میلیون و ششصدهزارتومان تخصیصی را دارند وتحویل زمین وتعمیروتجهیز کلانتری ها که از جمله مصوبات سفر ریاست جمهوری است از دیگر مصوبات این حوزه است که درصورت عدم جذب اعتبار آن جابجا خواهد شد.

پنجمین مصوبه نیز به نوسازس مدارس اختصاص داشت، مصوبه نوسازی مدارس ومهلت زمان یک هفته ای برای تعیین تکلیف زمین از جمله مصوبه های حوزه آموزش و پرورش شهرستان کرج بود.

ایجادکتابخانه درمشکین دشت و عقد قرارداد با اداره راه و شهرسازی ظرف مدت یک هفته به عنوان یکی از مصوبه های این شهرستان درحوزه فرهنگی مطرح شد.

مهلت ده روزه به اداره راه وشهرسازی برای جانمایی زمین جدید مرکزپزشکی قانونی ویکصد و 30 میلیون تومان جهت آزمایشگاه این مرکزیکی دیگر از موارد مطرح شده به عنوان مصوبه بود.

دادگستری شهرستان کرج نیز فرصت دارد در مدت زمان ده روز پیشرفت فیزیکی خود را اجرای پروژه ها واقدامات به فرمانداری کرج اعلام نماید.

تحویل زمین بهزیستی از سوی اداره راه وشهرسازی، جذب بودجه یکصد و 700 میلیون ریالی از سوی صنعت ، معدن وتجارت از دیگر مصوبه های کمیته برنامه ریزی شهرستان کرج درخرداد ماه سال 91 بود.