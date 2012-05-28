بررسی 13هزار پرونده از سوی بازرسی و نظارت اصناف البرز طی سال 90

رمضان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازرسی پرونده ها افزود: بازرسی پرونده ها از سوی بازرسی و نظارت اصناف کمک می کند تا بتوانیم موارد تخلف را به نحو مطلوب تری شناسایی کنیم که این امر از مشکلات موجود می کاهد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان البرز ادامه داد: پس از بازرسی پرونده ها سایر اقدامات مورد نیاز نیز صورت می گیرد و هرجا که لازم است ، ارجاع انجام و به موارد ارجاع شده، رسیدگی می شود.

وی گفت: 13 هزار پرونده در سال گذشته بررسی شده و هرجا که لازم بود، پرونده ها به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شدند تا تصمیمات لازم در خصوص آنها با همکاری تعزیرات حکومتی اتخاذ شود.

بررسی پرونده ها در سال جاری ادامه دارد

رستمی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوصیات انجام بررسی ها در سال جاری افزود: بررسی پرونده ها در سال جاری نیز ادامه دارد و پیش بینی می شود که ادامه دار بودن این امر، شناسایی تخلفات واحدهای صنفی را تسهیل می کند که این امر در نهایت در کاهش تخلفات صنفی در البرز، تاثیر فراوانی دارد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان البرز ادامه داد: بازرسی و نظارت اصناف البرز با بضاعتی که در اختیار دارد، در راستای کاهش مشکلات تلاش می کند و این تلاشها تاثیرات فراوانی به همراه دارد.

وی گفت: باید به یاد داشته باشیم که بازرسی و نظارت اصناف استان البرز در راستای ارتقای فعالیت های خود، نیازمند همکاری و تعامل دستگاه های ذیربط در استان البرز است و امیدواریم این امر تداوم داشته باشد.