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۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

صالحی:

451 میلیارد ریال قرارداد برای توسعه گازرسانی گلستان منعقد شد

451 میلیارد ریال قرارداد برای توسعه گازرسانی گلستان منعقد شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس امور قراردادهای گاز گلستان از عقد بیش از 451 میلیارد ریال قرارداد در سال 90 در گاز استان در راستای خدمات رسانی و توسعه گاز رسانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صالحی در این خصوص گفت: در مجموع این تعداد مربوط به 240 قرارداد جاری و عمرانی بوده که در سال 90 منعقد شده و از نظر تعداد نسبت به  سال 89  حدود 33 درصد رشد داشته است.

وی افزود: از مجموع قراردادهای منعقده تعداد 110 مورد مربوط به مناقصات خرید خدمت که پیمانهای اجرایی و خدماتی را شامل می شود و تعداد 31 مورد نیز مربوط به پیمانهای خرید کالا بوده است.
 
این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: تعداد  99 مورد باقی مانده نیز در قالب استعلام در بخش معاونت امور بهره بر داری و همچنین امور مهندسی و اجرای طرحها به پیمانکاران واجد شرایط واگذار شده است.
 
صالحی اظهارداشت: علاوه بر این طی سال 90 توسط واحد برآورد 366 مورد برآورد پیمانی انجام شده است که از این تعداد 53 مورد مربوط به برآورد اولیه پیمانها و 313 مورد نیز مربوط به کارهای اضافی ، حذفی وتعدیلات پیمانها بوده است.
 
355 هزار مشترک گاز در گلستان وجود دارد.
کد مطلب 1614032

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