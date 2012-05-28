451 میلیارد ریال قرارداد برای توسعه گازرسانی گلستان منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صالحی در این خصوص گفت: در مجموع این تعداد مربوط به 240 قرارداد جاری و عمرانی بوده که در سال 90 منعقد شده و از نظر تعداد نسبت به سال 89 حدود 33 درصد رشد داشته است.

وی افزود: از مجموع قراردادهای منعقده تعداد 110 مورد مربوط به مناقصات خرید خدمت که پیمانهای اجرایی و خدماتی را شامل می شود و تعداد 31 مورد نیز مربوط به پیمانهای خرید کالا بوده است.

این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: تعداد 99 مورد باقی مانده نیز در قالب استعلام در بخش معاونت امور بهره بر داری و همچنین امور مهندسی و اجرای طرحها به پیمانکاران واجد شرایط واگذار شده است.

صالحی اظهارداشت: علاوه بر این طی سال 90 توسط واحد برآورد 366 مورد برآورد پیمانی انجام شده است که از این تعداد 53 مورد مربوط به برآورد اولیه پیمانها و 313 مورد نیز مربوط به کارهای اضافی ، حذفی وتعدیلات پیمانها بوده است.

355 هزار مشترک گاز در گلستان وجود دارد.