رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اولویت طرح گازرسانی به روستاهای حاشیه جنگل بویژه در منطقه دوزین مینو دشت، از پیشرفت 75 درصدی اجرای این طرح خبر داد.

وی درباره جزییات گازرسانی به روستاهای حاشیه جنگل دوزین افزود: مجموعه روستاهای حاشیه جنگل دهستان دوزین شامل 48 روستا و از مصوبات دور نخست سفر هیئت دولت به این استان است که طرح گازرسانی به این روستاها در 9 فاز برنامه ریزی شده است.

وی گفت: از مجموع 48 روستای یاد شده که شماری از آنها در مناطق کوهستانی و سخت گذر قرار دارند، 27 روستا به طور کامل گازرسانی شده و عملیات گازرسانی به 21 روستا نیز در دست اجراست.

سنگدوینی اظهار کرد: برای گازرسانی به 48 روستا حدود 300 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع و 250 میلیارد ریال نیز برآورد هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: تاکنون بیش از 230 میلیارد ریال اعتبار برآورد شده برای گازرسانی به مجموعه روستاهای منطقه دوزین جذب شده است.



مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان تصریح کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی این روستاها، تلاش می شود با تکمیل شبکه در 21 روستای باقی مانده، این روستاها نیز به زودی از گاز طبیعی بهره مند شوند.



گفتنی است گازرسانی 48 روستای منطقه دوزین مینو دشت و شهر مرزی مراوه تپه از مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان گلستان هستند که طرح گازرسانی به روستاهای یاد شده به مراحل پایانی خود نزدیک شده و شهر مرزی مراوه تپه نیز پایان یافته است.