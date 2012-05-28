کسری 50 میلیاردی سازمان حج/ انتصاب 2 نفر به توصیه مشایی و بقایی

به گزارش خبرنگار مهر، علی لیالی روز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان حج و زیارت که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل سازمان حج و زیارت برگزار شد، افزود: من زمانی که در سال 88 مسئولیت سازمان حج و زیارت را بر عهده گرفتم، این سازمان با 50 میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بود.

وی با عنوان این مطلب که در مدت 29 ماه ریاست سازمان برای هیچ یک از فامیل و اقوام خودم قدمی برنداشتم، اظهارداشت: در طول 23 سال خدمتم در سازمان حج و زیارت یک نفر از منسوبینم به یک کاروان یا فرد یا شخصی جهت تشرف به حج معرفی نشده است زیرا تاریخ حضور من در سازمان حج و زیارت گواه این است که من در حجم و اندازه و ذره‌ای برای خودم و منسوبین خودم قدم برنداشتم.

لیالی اظهار داشت: در طول 29 ماه که رئیس سازمان حج و زیارت بودم تلاش کردم در طول 29 ماه اداره این سازمان را به سمت حرفه‌‌ای شدن پیش ببرم.

رئیس سابق سازمان حج وز یارت تاکید کرد: در طول مدت فعالیت خود در سازمان حج، تلاش خود را در جهت آشتی دادن کارگزان و مدیران با سازمان انجام دادم و همچنین میان سازمانهای مرتبط با سازمان حج مانند هواپیمایی ، وزارت امور خارجه و... نیز برای حرکت و خدمات رسانی بهتر به زائران پیوند برقرار کردیم .

به گفته وی ، در طول دو سال گذشته یک ریال نیز به هزینه های جاری سازمان اضافه نشد و فعالیتهای سازمان هم به خوبی پیش رفت. وی با اشاره به اینکه در زمانی که سازمان به من تحویل داده شد 9 درصد از سهمیه ویزای زائران ایرانی به امور خدمات و اجرایی اختصاص داشت در حالیکه برای این موضوع سعودیها 3 درصد برای ما در نظر گرفته بودند به همین دلیل با کاهش سهمیه افراد خدماتنی و اجرایی درصد صدور ویزا برای آنان را به6 درصد رساندیم. لیالی در مورد استفاده از کالاهای ایرانی در عملیات حج و عمره نیز اظهار داشت: سال گذشته براساس برنامه ریزیهای انجام شده 48 درصد از اقلام مصرفی در تمتع و همچنین بخش زیادی از اقلام مصرفی در عمره را از ایران تامین کردیم . وی گفت: هماهنگی و اجرای منویات و برنامه های بعثه مقام معظم رهبری از مهترین اهدافی بود که طی این مدت اجرایی شد.

رئیس سابق سازمان حج و زیارت ادامه داد: در طول این مدت، دولت و دولتمردان کمترین فشار را بر من وارد کردند. ما در مجموع این دوره 29 ماهه فقط دو نیرو را در این سازمان به کار گرفتیم که با توصیه دولتمردان بود.

وی تصریح کرد: این مطالب را می‌گویم چرا که ذهنیتها شاید اتفاقاتی دیگری را رقم بزنند.

لیالی اضافه کرد: این دو نفر که از سوی دولتمردان توصیه شده بودند یکی آقای علیزاده بود که به توصیه بقایی معاون رئیس جمهور و دیگری حسن محمدی مدیرعامل شرکت شمسا بود که به توصیه مشایی به من معرفی شدند و در سازمان از آنها استفاده کردیم.