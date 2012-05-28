مردم ایران اسلامی با امام خمینی(ره) پیوند ناگسستنی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز صادقی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی بیست و سومین سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) افزود: یکی از ویژگیهای مهم مراسم سالگرد ارتحال سال جاری مصادف شدن این ایام با میلاد با سعادت امیرالمؤمنین(ع) است که به همین دلیل از شهردار و مسئولان واحدهای مرتبط می خواهم تا به بهترین وجه نسبت به آماده سازی شهر اقدام کنند.

وی ضمن یادآوری خاطراتی از روزهای حزن انگیز اعلام خبر رحلت حضرت امام خمینی(ره) یادآور شد: در آن روزها می شد به راحتی عشق واقعی مردم را به ولایت و مرجعیت و به رهبری که برای رضای خداوند قیام کرد، سخن گفت و نظام مقدس جمهوری اسلامی را بنا نهاد را مشاهده کرد.

رئیس شورای اسلامی باقرشهر افزود: شهروندان باقرشهر در طول دوران انقلاب دو حادثه عظیم که تاریخ جهان را دگرگون کرد را از نزدیک لمس کرده اند، آنها برای اولین مرتبه شاهد حضور میلیونی ملت ایران در مراسم استقبال از رهبرکبیر انقلاب در 12 بهمن 57 بودند که در بهشت زهرا(س) انجام شد و برای دومین بار نیز شاهد حضور دریایی ملت عزادار بودند که از اقصی نقاط ایران اسلامی برای حضور در مراسم خاکسپاری و وداع با آن پیر فرزانه درجوارشهدای هشت سال دفاع مقدس حاضر شده بودند و امروز نیز این افتخار را دارند که برای بیست و سومین سال میزبان خیل دوستداران ولایت باشند.

کمبودهای مراکز اسکان زائران حرم امام(ره) برطرف می شود

شهردار باقرشهر نیز در این جلسه گفت: با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده با بسیج باقرشهر و ستاد ارتحال بخش کهریزک مقرر شده که ضمن بازدید از کلیه مراکز اسکان زائران، کمبودهای ضروری برطرف شود.

جمشید سعادتمند به تبلیغات خاص این ایام اشاره کرد و افزود: با توجه به همزمان شدن مراسم سالگرد امسال با میلاد مولی الموحدین حضرت علی(ع) در بلوارها، معابر و دیگر مکانها از پرچمهای مناسب استفاده شود، به طوری که در میان پرچمهای عزای مشکی و پرچمهای روشن و پرچم ‌جمهوری اسلامی نصب شود و نیز در بنرهای تبلیغاتی نیز ضمن گرامیداشت این ایام، از جملاتی مانند "السلام علیک یا امیرالمؤمنین(ع)" استفاده و به نوعی به مقام حضرت امیر(ع) ابراز احترام صورت گیرد.

وی خواستار اهتمام جدی تمامی واحدها با استفاده از امکانات موجود در اجرای دقیق مصوبات ستاد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) شد.