قهرمانان ومدال آوران ورزش کهگیلویه وبویراحمد تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام جواد خاضع افزود: ما به دنبال فرهنگ ‌سازی در ورزش هستیم و سعی خواهیم کرد علاوه بر حمایت جدی از ابعاد قهرمانی در بعد فرهنگی نیز به موازات قهرمانی حرکت کنیم.

وی بیان داشت: راز ماندگاری هر ورزشکاری نه در تجملات بلکه در سجایای اخلاقی و ارزشهای والای انسانی او نهفته است.

خاضع افزود: ورزشکاران با تلاش، پشتکار و با تاسی از ائمه اطهار می توانند قله های پیروزی در عرصه های گوناگون را یکی پس از دیگری فتح کنند.

وی عنوان کرد: مردم داری، معنویت و اخلاق سه راز بزرگ جاودانه ماندن قهرمانان است که ورزشکاران باید نسبت به آنها پایبند باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یادآور شد: دوران قهرمانی و پهلوانی زودگذر است و ورزشکارانی که ارزشهای اخلاقی و انسانی را کنار گذاشتند خیلی زود از یادها فراموش شد و کسانی مانند جهان پهلوان تختی به خاطرمردم داری و جوانمردی تا همیشه در خاطره ها می مانند.

در این مراسم از 29 نفر از قهرمانان ورزش استان در رشته های فوتسال ناشنوایان، کوهنوردی، کاراته، ووشو و کونگفو جوجیتسو که در میادین کشوری به مقامهای برتر دست یافته بودند با اهدا لوح سپاس و جوایز نقدی تجلیل شد.