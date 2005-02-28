طرح جديد گمرك براي جلوگيري از رسوب كالا و تشديد مبارزه با قاچاق كالا در كشور

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، گمركات مجاز به انجام تشريفات ترانزيت خارجي موظف شدند، پس از كسب اطلاعات لازم از گمركات مبدا ترانزيتي و بررسي هاي لازم در اين خصوص، مشخصات كاميون هاي ترانزيتي را كه در مهلت مقرر از مرز خارج نشده اند، شناسايي و مراتب را به مراكز مبارزه با قاچاق كالا و ارز گزارش كنند.

اين گزارش حاكيست، زماني كه يك كاميون ترانزيتي از مبدا يك گمرك وارد كشور مي شود با توجه به بعد مسافت، بايد در زمان معيني از گمرك مقصد خارج شود. اگر اين مدت زمان طولاني تر شود، گمركات مشخصات وسيله و رانندگان آنها را به مراكز مبارزه با قاچاق كالا و يا مديريت مبارزه با جرايم اقتصادي نيروي انتظامي استان يا شهرستان مربوطه گزارش مي كنند.

اين اقدام با هدف مقابله با سوء استفاده هاي احتمالي به ويژه براي جلوگيري از رسوب كالا در داخل خاك كشور و قاچاق كالا در پوشش ترانزيت انجام مي شود.

اين گزارش مي افزايد: اين اقدام گمرك ايران در تكميل اقدامات قبلي از جمله استفاده از "ايكس ريل" كاميوني در گمركات مهم ترانزيتي كشور، نصب GPS بر روي كاميون هاي ترانزيتي براي ثبت اطلاعات مربوطه در طول مسير، ارايه نقشه مسير الكترونيكي و كارت هوشمند به رانندگان كاميون هاي ترانزيتي انجام مي شود.