  1. دانشگاه و فناوری
۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۱

توسط یک شرکت چینی انجام شد/

تولید باریکترین تلفن هوشمند جهان با ضخامت 6.6 میلیمتر

تولید باریکترین تلفن هوشمند جهان با ضخامت 6.6 میلیمتر

یک شرکت سازنده دستگاه های الکترونیکی باریکترین تلفن هوشمند جهان را با 6.65 میلیمتر ضخامت تولید کرده که در مقام مقایسه، 2.7 میلیمتر از آی فن 4s باریک تر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تلفن همراه هوشمند دارای ویژگیهای جالب توجهی است که در آن میان می توان به پردازشگر 1.5 گیگاهرتزی دو هسته ای، رام یک گیگابایتی و حافظه 16 گیگابایتی است.

صفحه نمایش این تلفن همراه 4.3 اینچی بوده و مجهز به دوربین 8 مگاپیکسلی است که می تواند ویدیویی با کیفیت 1080p گرفته و دوربین دوم آن کیفیت 720p کیفیت دارد.

این تلفن هوشمند از سوی شرکت سازنده دستگاه های الکترونیکی اوپو ساخته شده و هنوز هیچ تاریخی برای عرضه آن در بازار ارائه نشده است.

گفته می شود که ویژگیهای این تلفن همراه با ابعاد آن می تواند مورد توجه بسیاری قرار گیرد.

براساس گزارشهای منتشر شده این تلفن که "فایندر" نام دارد با قیمت 631 دلار عرضه می شود.

شرکت Huawei در ماه ژانویه دارنده عنوان تولید باریکترین تلفن همراه بود، اما اکنون این عنوان در اختیار شرکت اوپو قرار گرفته است.

کد مطلب 1614065

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