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۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۵

ابراهیم زاده:

همایش "تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در دانشگاه آزاد شیروان برگزار می‌شود

همایش "تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در دانشگاه آزاد شیروان برگزار می‌شود

شیروان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان گفت: به مناسبت سالروز تاسیس دانشگاه آزاد واحد شیروان همایش "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در این دانشگاه برگزار می‌شود.

فریمان ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به مناسبت سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان همایشی با عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی"  با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان در محل سالن همایش‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش 22 خرداد ماه سال جاری همزمان با سالروز تاسیس این دانشگاه و با ارائه مقالاتی در زمینه تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی برگزار خواهد شد.

ابراهیم زاده اظهار داشت: داوطلبان شرکت در این همایش باید مقالات خود را در محورهای مفهوم تولید ملی، اهمیت و ضرورت توجه به حمایت از کار و سرمایه ایرانی، موانع و چالش‌های تولید ملی، نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه کار و سرمایه‌ ایرانی، کار و سرمایه در متون اسلامی، راه‌های گسترش تولید ملی و سایر موضوعات مرتبط با عنوان همایش تهیه و به این واحد ارسال نمایند.

کد مطلب 1614066

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