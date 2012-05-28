فریمان ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به مناسبت سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان همایشی با عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی" با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان در محل سالن همایش‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش 22 خرداد ماه سال جاری همزمان با سالروز تاسیس این دانشگاه و با ارائه مقالاتی در زمینه تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی برگزار خواهد شد.

ابراهیم زاده اظهار داشت: داوطلبان شرکت در این همایش باید مقالات خود را در محورهای مفهوم تولید ملی، اهمیت و ضرورت توجه به حمایت از کار و سرمایه ایرانی، موانع و چالش‌های تولید ملی، نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه کار و سرمایه‌ ایرانی، کار و سرمایه در متون اسلامی، راه‌های گسترش تولید ملی و سایر موضوعات مرتبط با عنوان همایش تهیه و به این واحد ارسال نمایند.