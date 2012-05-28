رباعیات ایرج زبردست در تاجیکستان ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، 92 رباعی از ایرج زبردست توسط بختیار امین اف در تیراژ پنج هزار نسخه توسط انتشارات شهپر در کشور تاجیکستان با مقدمه بهادین خرمشاهی به زبان سیری لیک چاپ و منتشر شد.

غیر از این کتاب چند مترجم بریتانیایی نیز مشغول ترجمه 70رباعی ایرج زبردست به زبان انگلیسی در اروپا هستند، این کتاب نیز دراواخر امسال چاپ و انتشار خواهد یافت.

تازه ترین مجموعه رباعی این شاعر رباعی سرا شکل دیگر من نام دارد که به تازگی توسط نشر فصل پنجم در 72 صفحه انتشار یافته است.

در این کتاب سیمین بهبهانی، هوشنگ چالنگی، کریم زمانی، جلال ذوالفنون و استاد باستانی پاریزی به ستایش رباعیات ایرج زبردست پرداخته اند.