به گزارش خبرنگار مهر ، وزارت ورزش و جوانان 13 تیرماه را به عنوان زمان برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون ورزشهای رزمی اعلام کرد و بر همین اساس ثبت نام از متقاضیان حضور در این انتخابات از فردا سه شنبه 9 خرداد ماه به مدت 10 روز فرصت دارند برای نام نویسی اقدام کنند.

نزدیک به 15 ماه قبل قرار بود انتخابات فدراسیون ورزشهای رزمی برگزار شود و حتی چند کاندیدا نیز ثبت نام کرده بودند، اما این کار به تعویق افتاد که البته و در شرایط فعلی ثبت نام های انجام شده مورد تایید وزارت ورزش نیست و افراد علاقمند به شرکت در این انتخابات می بایست مجددا ثبت نام و اعلام آمادگی کنند.

هم اکنون محمد نوحی مسئولیت این فدراسیون را برعهده دارد که بیش از یک سال است که به عنوان سرپرست فعالیت می کند.