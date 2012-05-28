تراکتورسازی در آسیا باید در حد حرفه ای باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمودی امروز دوشنبه در دیدار با سردار جعفری ضمن بیان مطلب فوق، افزود: تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز موجبات شور و نشاط و شادابی اجتماعی را در استان و بخش عمده ای از کشور بوجود آورده است.

وی در ادامه گفت: تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در سایه حمایتهای دکتر بیگی استاندار آذربایجانشرقی و آیت الله مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مدیریت کارخانه و طرفداران، شگفتی بزرگ لیگ برتر را رقم زده و با نایب قهرمانی خود در لیگ یازدهم و حضور در لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا، تاریخ جدیدی را در ورزش استان رقم زده است.

محمودی علاقه مردم به تیم تراکتورسازی را عاطفی دانست و افزود: برای ارج نهادن به شور و شوق مردم و علاقمندی آنان به تیم تراکتورسازی تبریز که هویتی از ورزش و فرهنگ آذربایجان شرقی است از تمامی پتانسیل ها و توانمندی ها باید استفاده بهینه کرد.

وی تصریح کرد: حضور تیم تراکتورسازی تبریز در لیگ قهرمانان آسیا بعنوان نماینده فوتبال و ملت ایران اسلامی باید در شان و منزلت استان و شهر اولین ها باشد و این حضور باید حرفه ای و بی نقص باشد تا تیم تراکتورسازی تبریز به عنوان تیمی مردمی در جایگاه واقعی خود در آسیا و لیگ فوتبال ایران قرار بگیرد.

در این دیدار سردار جعفری مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی تبریز نیز گزارشی از روند اجرای برنامه های تیم در سال آتی در لیگ برتر فوتبال و حضور در لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا ارائه کرد.