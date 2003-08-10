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۱۹ مرداد ۱۳۸۲، ۲۰:۳۵

در فرهنگسراي اقوام:

نشست پژوهشي موسيقي برگزار مي شود

نشست پژوهشي موسيقي برگزار مي شود

در فرهنگسراي اقوام نشست پژوهشي موسيقي برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي اقوام ، اين برنامه روز سه شنبه بيست و يكم مردادماه با حضور دكتر امين شهميري ( استاد دانشگاه تهران ) برگزار مي گردد و به موضوع آكوستيك   ( صدا شناسي) درموسيقي   مي پردازد.

 

 

کد مطلب 16141

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