نشست پژوهشي موسيقي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي اقوام ، اين برنامه روز سه شنبه بيست و يكم مردادماه با حضور دكتر امين شهميري ( استاد دانشگاه تهران ) برگزار مي گردد و به موضوع آكوستيك ( صدا شناسي) درموسيقي مي پردازد.