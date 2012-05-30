مصطفی مصری به خبرنگار مهر گفت: این فرش نمادی از انسانهای کره زمین است که روی تمام تکه های چرم آن به سمت مرکزیت و نمادی از بازگشت انسانها به خداوند است.

مدیر کارگاه صنایع دستی اردیبهشت گفت: برای دوختن تکه های این فرش روی پارچه ضد آب واتر، 17 نفر از زنان بی سرپرستی که در کارگاه آموزشی صنایع دستی آموزش دیده اند در این پروژه مشارکت می کنند.

وی گفت: دوخت این فرش تا شهریور ماه تمام می شود و قصد داریم آن را به عنوان نخستین و بزرگترین فرش دست دوز با تکه هایی از چرم و پوست گاو، در فهرست رکوردهای جهانی ثبت کنیم.

این هنرمند صنایع دستی بیان کرد: با تحقیق و اعلام نظر از سوی کارشناسان گینس مطمئن شده ایم که چنین فرشی تا کنون در جهان دوخته نشده است.

مصری بیان کرد: در این راه سازمان میراث فرهنگی هیچ کمکی به ما نکرده است و تمام هزینه های آن شخصی است البته زمانی که از نیت ما آگاه شدند فقط ابراز خرسندی کردند.

مصری قصد دارد این فرش را که تخمین می زند حدود 900 میلیون تومان ارزش مالی داشته باشد در آینده به نشانه صلح میان ملت ها به سازمان ملل هدیه کند.