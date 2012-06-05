عبدالرضا داوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ظرفیتهای برندسازی در فوتبال ایران و مقایسه آن با کشورهای حوزه خلیج فارس، ضمن بیان مطلب فوق گفت: هم اکنون برندسازی از طریق فوتبال و رقابتهای ورزشی درکشورهای حوزه خلیج فارس به یک امر متداول تبدیل شده و برای آنکه ظرفیتهای فوتبال ایران درعرصه اقتصادی نمایان شود نیازمند بهره گیری از تجربیات موجود و برنامه ریزی متناسب است.

وی درهمین خصوص افزود: اماراتی ها برای ترویج برند خطوط هواپیمایی کشور خود در سال 2005 قراردادی 100 میلیون پوندی با باشگاه آرسنال بستند که این قرارداد تا سال 2021 ادامه می‌یابد. این قرارداد شامل اسپانسرینگ پیراهن و تابلوهای تبلیغاتی ورزشگاه آرسنال نیز است تا زمین بازی تیم آرسنال به عنوان بخشی ازاین قرارداد، به نام استادیوم امارات نامگذاری شود.

رییس هیئت مدیره باشگاه مس کرمان اظهارداشت: اماراتی ها یکی از اسپانسرهای پیشتاز در رویدادهای ورزشی جهان هستند که برای ترویج اقتصاد خود همه ساله حدود 1.03 میلیارد دلار برای بودجه بخش اسپانسرینگ ورزشی پرداخت می‌کنند.

وی درهمین خصوص افزود: سرمایه گذاری چند صد میلیون دلاری شرکتهای اماراتی در امر ورزش باعث شده که اقتصاد این کشور در حوزه های مرتبط با توریسم پیشرفت قابل توجهی داشته و خطوط هوایی آن نیز تبدیل به یکی از مهمترین خطوط هواپیمایی جهان در جهت کمک به توریسم شود.

رییس هیئت مدیره باشگاه مس کرمان درادامه تاکید کرد: البته کشورهای حوزه خلیج فارس تنها به اسپانسرینگ و تبلیغات ورزشی اکتفا نکرده و به سرمایه گذاری مستقیم در امر باشگاه داری نیز روی آورده اند.

وی با بیان مثالی دراین مورد، تصریح کرد: یک شرکت سرمایه گذاری واقع در ابوظبی در سال 2008 ، باشگاه منچسترسیتی انگلیس را از نخست وزیراسبق تایلند به مبلغ 210 میلیون پوند خرید و طی 4 سال اخیر حدود 1 میلیارد پوند برای این باشگاه هزینه کرد این در حالی است که بنا بر صورتهای مالی باشگاه منچستر سیتی ، مالک جدید این باشگاه طی 4 سال اخیر تنها از محل تبلیغات پیراهن و تبلیغات محیطی بیش از یک میلیارد و ششصد میلیون پوند میلیون پوند درآمد داشته که این مبلغ جدا از درآمدهای ناشی از نقل و انتقالات بازیکنان و حق پخش تلویزیونی است.

داوری خاطرنشان کرد: طبق اعلام تحلیلگران بازارهای تبلیغاتی بین سالهای 2000 تا 2010، سرمایه‌گذاران اماراتی، 103 قرارداد اسپانسرینگ ورزشی را جمعا به مبلغ 6 میلیارد دلار منعقد کرده اند که این کشور را به یکی از اسپانسرهای فعال در حوزه خلیج فارس تبدیل کرده است.

وی افزود: در سال 2010 و بلافاصله بعد از اینکه قطر امتیاز میزبانی جام جهانی 2020 را بدست آورد، یک موسسه دولتی قطری به نام بنیاد قطر که در امور آموزشی، علمی و اجتماعی فعالیت می کند، یک قرارداد یکساله به مبلغ 40 میلیون دلار با باشگاه بارسلون بست و برای اولین بار موفق شد فضای تبلیغاتی روی پیراهن بازیکنان بارسلون را خریداری کند، درحالی که پیش از آن بازیکنان بارسلون فقط لوگوی یونیسف را روی پیراهن خود حک کرده بودند.

رییس هیئت مدیره باشگاه مس کرمان، تاکید کرد: توجه اقتصادهای حوزه خلیج فارس به سرمایه گذاری درحوزه ورزش بسیار متنوع و گسترده بوده به نحوی که هم اکنون یک شرکت قطری مالکیت کامل پاریس سن ژرمن را دراختیار گرفته و شرکت تلکام عربستان نیز کل اسپانسرینگ باشگاه اسپانیایی رئال مادرید را در اختیارگرفته است.

داوری اعلام کرد: هجوم شرکتهای حوزه خلیج فارس به حوزه ورزش ریشه در سودآوری سرشاراین حوزه دارد، به عنوان مثال از آنجا که بنا به اعلام یک موسسه پژوهشی آلمانی، بیش از یک و نیم میلیارد نفر دراقصی نقاط جهان رقابتهای لیگ‌های برتر انگلیس را دنبال می کنند ، شرکتهای اقتصادی برای توسعه بازار خود در فوتبال انگلیس سرمایه گذاری کرده و برآورد می شود که به طور متوسط هر تیم لیگ برتری انگلیس درهر ساله حدود 10 میلیون پوند فقط از محل تبلیغات پیراهن کسب درآمد دارد.

وی درهمین خصوص، افزود: حضور سرمایه گذاران حوزه خلیج فارس درفوتبال اروپا باعث شده که باشگاههای اروپایی نیز بخشی از برنامه های توسعه فوتبال خود را در منطقه خلیج فارس دنبال کنند به طوریکه حدود دوماه قبل باشگاه رئال مادرید برنامه های خود را جهت ساخت گردشگاه تفریحی با هزینه یک میلیارد دلار در جزیره مرجان واقع در منطقه راس الخیمه امارات اعلام کرد.

رییس هیئت مدیره باشگاه مس کرمان تصریح کرد: این پارک دارای یک استادیوم 10هزار نفره خواهد بود و اولین مجموعه توریستی تفریحی است که تحت نام تجاری باشگاه رئال مادرید بنا خواهد شد، ضمن اینکه این مجموعه یک موزه، چندین هتل و مرکز آموزشی خواهد داشت.

داوری درخاتمه تاکید کرد: در دنیای امروز استفاده از راهبردهای ورزشی در توسعه فعالیتهای اقتصادی به عنوان راهبردی نتیجه بخش شناخته شده است بنابراین پیشنهاد می کنم درسال تولید ملی، صنایع برجسته کشورمان نظیر صنایع خودرو سازی، صنایع مخابراتی، خطوط هوایی، صنعت فرش، پسته، زعفران و ... ازطریق ابزارهای ورزشی و بویژه فوتبال ضمن برند سازی برای تولید ملی، نام محصولات ایرانی را در سطح جهانی بلندآوازه کنند تا بدین شکل مخاطبان محصولات خود را در سطح وسیع و گستره جهانی توسعه دهند.