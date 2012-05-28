مرمت و بازسازی مسجد جامع نایین پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مدنیان با بیان این مطلب افزود: برای مرمت این بنای تاریخی از سال 88 تاکنون یک میلیارد ریال هزینه شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نایین گفت: این مسجد که بیش از هزار و 200 سال قدمت دارد به شماره 144 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است .

وی با اشاره به اینکه این بنای تاریخی حیاط بزرگی در میان دارد و پیرامون آن را شبستان‌های ستوندار گرفته‌، بیان داشت: مسجد جامع نایین دارای شبستان ستوندار و به شیوه خراسانی ساخته شده است و در زمان آل بویه بخش‌هایی به آن افزوده شده است.

مدنیان ادامه داد: نیم طبقه دوم شبستان جنوبی که بخش زنانه مسجد است در قرن هشتم به آن افزوده شده و بر روی ستون‌های این بنا گچبری و آمیزه‌ای از چهره نگاری یافت می‌شود.

وی در مورد ساختار این بنا اضافه کرد: در مسجد جامع نایین دو نوع کتیبه وجود دارد که یکی از آنها گچبری است و دومی با رنگ روی گچ ترسیم شده ‌است که متعلق به قرن پنجم هجری و به خط کوفی است .

مساجد و آب انبار قدیمی نایین مرمت شد



رئیس میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نایین در ادامه گفت: شهرستان نایین دارای هزار و 300 آثار تاریخی است که از این تعداد 73 اثر ثبت ملی است.

وی با بیان اینکه در دولت نهم و دهم بیش از یک میلیارد و 300میلیون ریال صرف مرمت مساجد و آب انبارهای تاریخی این شهر شده، تصریح کرد: مرمت آب انبارهای تاریخی نایین از جمله آب انبار دوقلوی خان، سید محمد تقی، نوآبادو دوقلوی محمدیه بیش از350میلیون ریال هزینه در برداشته است.

وی گفت: مسجد جامع نایین نیز با300 میلیون ریال و مساجد خواجه، سرکوچه محمدیه و باباعبدالله با بیش از450میلیون ریال هزینه، مرمت و بازسازی شد.

مدنیان همچنین از مرمت مسجد جامع بافران در کیلومتر پنج نایین با اعتباری بالغ بر200 میلیون ریال در دولت نهم ودهم خبر داد.

شهرستان نایین با 173 مسجد و بیش از 52 آب انبار در 140 کیلومتری شرق اصفهان واقع است.