به گزارش خبرگزاری مهر، به همت "گروه مطالعات رسانه" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سلسله نشستهای تخصصی "دین، رسانه و کودک"، به صورت هفتگی و از سه شنبه نهم خرداد 1391 تا سه شنبه 23 خردادماه در سالن اندیشه پژوهشگاه برگزار می شود.

در این سلسله نشستها اساتید و محققان عرصه های رسانه، ارتباطات و تعلیم و تربیت به طرح مباحث مختلف این حوزه خواهند پرداخت.

در نشست اول؛ معنا و امکان آموزش و تربیت در رسانه در نشست دوم؛ اصول برنامه­سازی آموزشی و تربیتی و نشست سوم؛ مطالعات میان­رشته­ای در حوزه رسانه، آموزش و دین مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.



دکتر مهدی محسنیان راد، دکتر ناصر باهنر، دکتر امیر سپنجی، دکتر علیرضا رحیمی، دکتر محمود گلمحمدی و مهندس مرتضی گوهری پور از جمله سخنرانان این نشستها خواهند بود.