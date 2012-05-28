  1. دين، حوزه، انديشه
۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۱

با حضور محسنیان‌راد/

نشستهای تخصصی "دین، رسانه و کودک" برگزار می‌شود

نشستهای تخصصی "دین، رسانه و کودک" برگزار می‌شود

سلسله نشستهای تخصصی "دین، رسانه و کودک" در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت "گروه مطالعات رسانه" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سلسله نشستهای تخصصی "دین، رسانه و کودک"، به صورت هفتگی و از سه شنبه نهم خرداد 1391 تا سه شنبه 23 خردادماه در سالن اندیشه پژوهشگاه برگزار می شود.

در این سلسله نشستها اساتید و محققان عرصه های رسانه، ارتباطات و تعلیم و تربیت به طرح مباحث مختلف این حوزه خواهند پرداخت.

در نشست اول؛ معنا و امکان آموزش و تربیت در رسانه در نشست دوم؛ اصول برنامه­سازی آموزشی و تربیتی و نشست سوم؛ مطالعات میان­رشته­ای در حوزه رسانه، آموزش و دین مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.


دکتر مهدی محسنیان راد، دکتر ناصر باهنر، دکتر امیر سپنجی، دکتر علیرضا رحیمی، دکتر محمود گلمحمدی و مهندس مرتضی گوهری پور از جمله سخنرانان این نشستها خواهند بود.
کد مطلب 1614114

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها