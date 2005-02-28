بودجه سال 84 تعريف مشخصي براي اقشار آسيب پذير ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي درباره بخش هاي سلامت، امنيت انساني و عدالت اجتماعي در لايحه بودجه سال 84 كل كشور- موضوع فصول هفتم و هشتم برنامه پنجساله چهارم توسعه تاكيد كرد: بر اساس برخي از تبصره ها از جمله تبصره 15 لايحه بودجه مقرر شد كه حمايت هايي از اقشارآسيب پذير به عمل آيد.

بر اساس اين گزارش، اين درحالي است كه اقشار آسيب پذير اساسا تعيين نشده اند و معلوم نيست كه مسووليت تشخيص آسيب پذيري با كدام دستگاه است.

همچنين بايد گفت با وجود گذشت بيش از 10 سال از اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني هم اكنون حضور و مراجعه ميليوني اقشار آسيب پذير چگونه تعبير مي شود.

اين گزارش مي افزايد: به موجب مفاد بند الف تبصره 15 لايحه بودجه سال آينده وزارت رفاه مكلف شده كه اقشار آسيب پذيري را كه تحت پوشش هيچ گونه بيمه درماني نيستند در صورت بستري شدن در بيمارستان ها ازطريق سازمان هاي ذي ربط بصورت رايگان بيمه نمايد و معادل 25 درصد هزينه خدمات بيمارستاني را به صورت فرانشيزاز آنان دريافت كند.

در حالي كه چنانچه قرارباشد تنها 75 درصد هزينه خدمات بستري و بيمارستاني در بيمارستان هاي دولتي توسط سازمان بيمه خدمات درماني پرداخت شود، اقدام به بيمه كردن رايگان در بيمارستان ها چگونه توجيه و عملي خواهد شد وچنانچه افراد مورد نظرواقعا از اقشارآسيب پذير باشند چگونه قادر به پرداخت فرانشيز25 درصدي خواهند بود.

اين گزارش حاكيست: همچنين بر اساس جزء يك بند الف مقرر شده كه تفاوت يارانه ناشي از هدفمند كردن يارانه آرد در اختيار شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي قرار گيرد تا صرف برنامه هاي فقرزدايي شود كه به نظر مي رسد اين مطلب بايد با شفافيت و شمول عملياتي واضح تري تبيين شود.