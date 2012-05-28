۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۱

نصر اصفهانی در گفتگو با مهر:

شهرداری سریع‌تراحیای بافتهای فرسوده را انجام می‌دهد

اصفهان – خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در حال حاضر احیا و نوسازی بافت فرسوده همت‌آباد اصفهان به عهده مردم و شهرداری واگذار شده اما شهرداری سریع‌تراحیای بافت‌های فرسوده را انجام می‌دهد.

علیرضا نصر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه احیا و نو‌سازی بافت‌های فرسوده سبب رشد،  ارتقا و توسعه شهر‌ها می‌شود، اظهار داشت: ایجاد وقفه در احیا و نو‌سازی بافت‌ها فرسوده نفع شهر و مردم را در بر ندارد و مسئولان باید با احیای بافت‌های فرسوده از ظرفیت‌های خالی موجود برای توسعه شهر‌ها استفاده کنند.

وی با اشاره به تصویب لایحه‌ای در شورای شهر اصفهان برای احیا و نو‌سازی بافت‌های فرسوده ادامه داد: بر اساس این مصوبه افرادی که خودشان برای احیا و نو‌سازی خانه‌های خود در این محله تمایل دارند می‌توانند اقدامات مورد نیاز را در این زمینه انجام بدهند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه در صورت واگذاری احیای این بافت‌ها به دست مردم روند فعالیت در این زمینه با کندی رو به رو می‌شود، تاکید کرد: اما اگر مردم در بافت‌های فرسوده منازل خود را برای احیا و نو‌سازی به شهرداری بسپارند این موضوع سریع‌تر محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان همچنان آماده خرید منازل موجود در بافت فرسوده همت‌آباد برای احیا و نو‌سازی این محله است، اضافه کرد: مردم و شهرداری نباید وقفه‌ای در راستای احیا و نو‌سازی بافت‌های فرسوده ایجاد کنند و همت‌آباد اصفهان باید به محله‌ای توسعه یافته تبدیل شود.

کد مطلب 1614122

