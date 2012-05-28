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۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۳

چهار اسکواش باز گلستانی به اردوی تیم ملی راه یافتند

چهار اسکواش باز گلستانی به اردوی تیم ملی راه یافتند

گرگان - خبرگزاری مهر: چهار بازیکن استان گلستان از سوی فدارسیون اسکواش به اردوی آمادگی تیم های ملی دختران و پسران کشور دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با درخشش اسکواش بازان این استان در مسابقات انتخابی رده های سنی زیر 13 و زیر 15 سال دختران و پسران اسکواش کشور که در تهران برگزار شد، غزال شرف پور و رضوان سادات نقیبی در رده زیر 15 سال توانستند با کسب عناوین اول و دوم این رده به اردوی تیم ملی راه یافتند.

همچنین فدراسیون اسکواش، از دو تن دیگر از بازیکنان گلستان به اردوی تیم های ملی دختران و پسران دعوت بعمل آورد.

مطهره یداللهی و فرزاد شکوهی  در رده های سنی زیر 13 سال دختران و زیر 19 سال پسران تا روز سه شنبه 9 خرداد در اردوی تیم ملی حضور می یابند.

اردوی تیم های ملی اسکواش کشور از روز یکشنبه در تهران و کیش آغاز شده و تا دو هفته به طول می انجامد.

مسابقات قهرمانی اسکواش آسیا 30 خردادماه امسال در جزیره کیش برگزار می شود.

کد مطلب 1614131

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