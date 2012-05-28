  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۳۹

کوثری نیا در گفتگو با مهر:

300 مبلغ به مناطق روستایی خراسان جنوبی اعزام می‌شوند

300 مبلغ به مناطق روستایی خراسان جنوبی اعزام می‌شوند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسئول اعزام مبلغ تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از اعزام بیش از300 مبلغ به مناسبت ایام اعتکاف و ارتحال امام خمینی(ره) به مناطق مختلف روستایی و شهری این استان خبر داد.

حجت الاسلام علی کوثری نیا در گفتگو با مهر، اظهارداشت: این مبلغین از دفتر تبلیغات اسلامی قم، مشهد و همچنین مبلغین بومی جهت تبلیغ به شهرها و روستاها اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد 10 نفر مبلغ ویژه خواهند بود، افزود: حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضائیه، حجت اسلام رجائی خراسانی، حجت الاسلام رضایی بیرجندی و حجت الاسلام حاج مهدی ماندگاری از جمله مبلغین ویژه برای مرکز استان هستند.

وی اضافه کرد: همچنین 200 مبلغ مستقر در روستاها فعالیت تبلیغی خود را آغاز خواهند کردند.

حجت الاسلام کوثری نیا زمان اعزام مبلغین را 13 رجب عنوان کرد و بیان داشت: برگزاری نمازهای جماعت، تشکیل حلقه های معرفت، گفتمان های دینی، بیان احکام، سخنرانی پیرامون سیره و روش امام علی (ع)، سخنرانی پیرامون سیره و روش بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران، سخنرانی پیرامون سیره و روش حضرت زینب(س)ایثار و شهادت(درخصوص شهدای 15 خرداد) از جمله برنامه های مبلغین است.

مسئول اعزام مبلغ تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی مدت زمان استقرار مبلغین در مناطق را چهار روز اعلام کرد و یادآور شد: در راستای اهمیت تبلیغ بویژه تبلیغ چهره به چهره و به منظور تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران این نهاد در مناسبت های مختلف به مناطق مختلف استان مبلغ اعزام می کند.

کد مطلب 1614133

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها