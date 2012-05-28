حجت الاسلام علی کوثری نیا در گفتگو با مهر، اظهارداشت: این مبلغین از دفتر تبلیغات اسلامی قم، مشهد و همچنین مبلغین بومی جهت تبلیغ به شهرها و روستاها اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد 10 نفر مبلغ ویژه خواهند بود، افزود: حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضائیه، حجت اسلام رجائی خراسانی، حجت الاسلام رضایی بیرجندی و حجت الاسلام حاج مهدی ماندگاری از جمله مبلغین ویژه برای مرکز استان هستند.

وی اضافه کرد: همچنین 200 مبلغ مستقر در روستاها فعالیت تبلیغی خود را آغاز خواهند کردند.

حجت الاسلام کوثری نیا زمان اعزام مبلغین را 13 رجب عنوان کرد و بیان داشت: برگزاری نمازهای جماعت، تشکیل حلقه های معرفت، گفتمان های دینی، بیان احکام، سخنرانی پیرامون سیره و روش امام علی (ع)، سخنرانی پیرامون سیره و روش بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران، سخنرانی پیرامون سیره و روش حضرت زینب(س)ایثار و شهادت(درخصوص شهدای 15 خرداد) از جمله برنامه های مبلغین است.

مسئول اعزام مبلغ تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی مدت زمان استقرار مبلغین در مناطق را چهار روز اعلام کرد و یادآور شد: در راستای اهمیت تبلیغ بویژه تبلیغ چهره به چهره و به منظور تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران این نهاد در مناسبت های مختلف به مناطق مختلف استان مبلغ اعزام می کند.