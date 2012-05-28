به گزارش خبرنگار مهر، ریاست مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی و اسلامی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به رونمایی از چهار اصطلاح نامه جامعه علوم عقلی اسلامی اظهار داشت: این رونمایی پنج شنبه با سخنرانی آیت الله مصباح یزدی در موسسه امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.



حجت الاسلام احمد ابوترابی اظهار داشت: هدف مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی و اسلامی تدوین دایره المعارف‌های جامع در همه رشته‌های علوم عقلی اسلامی مانند منطق، فلسفه، عرفان و... است.



وی با تاکید بر اینکه در هر علمی باید یک نقشه جامع وجود داشته باشد تا بر اساس آن تحقیقات آن علوم صورت گیرد ابراز کرد: ‌تدوین اصطلاح نامه ترسیم نقشه راه است.



ریاست مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی و اسلامی ادامه داد: ما پشتوانه عظیم و ارزنده‌ای در میراث گذشته در فلسفه مضاعف که زمینه علوم انسانی اسلامی است داریم که اولین گام برای تحول در علوم انسانی این است که ما در هر یک از این علوم که ریشه غربی دارند با توجه به اطلاعاتی که در کتاب‌های اسلامی نقشه‌ای برای این علوم طراحی کنیم.



وی تدوین اصطلاح نامه معرفت‌شناسی را از جمله اصطلاح نامه‌هایی نام برد که تاکنون سابقه‌ای برای تدوین آن وجود نداشته و تاثیر فراوانی نیز در اسلامی کردن علوم انسانی دارد.



وی با اشاره به اینکه اصطلاح نامه منطق، فلسفه اشراق، معرفت‌شناسی و عرفان نظری از جمله اصطلاح نامه‌هایی است که در روز پنج شنبه رونمایی می شود گفت: برای تدوین هریک از اصطلاح نامه‌ها به ترتیب، ۱۴ ، سه ، پنج وهشت سال زمان صرف شده است.



رونمایی از اصطلاح نامه کلام و اخلاق در سال آینده

ابوترابی با اشاره به اینکه تدوین اصطلاح نامه‌های، فلسفه، کلام، فلسفه دین، فلسفه سیاست، فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق از دیگر اصلاح نامه‌هایی است که توسط این مرکز در حال تدوین خواهد شد ابراز کرد: اصطلاح نامه فلسفه، کلام و اخلاق در سال آینده رونمایی می‌شود.



وی با اشاره به اینکه ۱۰۰ محقق برای تدوین این اصطلاح نامه‌ها فعالیت دارند بیان کرد: تک تک اصطلاحات این اصطلاح نامه‌ها پس از استخراج از کتاب‌های معتبر در شورایی ۶ نفره به بحث گذاشته شده و به تصویب رسیده‌اند و به عبارتی کاملا همه جوانب برای انتخاب اصطلاحات سنجیده شده است.



ریاست مرکز پژوهشی دایره المعارف علوم عقلی و اسلامی ادامه داد: برای هر یک از این اصلاح نامه‌ها یک نرم افزار با امکانات فراوان پیش بینی شده است که منابه و متون و دیگر موارد مورد نیاز در این نرم افزار کاملا پیش بینی شده است.

علوم اسلامی مبنا در فطرت انسان دارند

وی درادامه به تشریح علوم عقلی پرداخت و با بیان اینکه علوم عقلی مبنا در فطرت انسان دارند گفت: عقل یکی از ابزار فهم انسان‌ها است و در روایات نیز با عنوان حجت باطنی یکی از ادله و مبانی فهم دین است.



ابوترابی با تاکید بر اینکه مقابله با عقل و علوم عقلی به نوعی مقابله با شریعت است ابراز کرد: اگر برخی مواقع بین عقل و دین تعارضی وجود دارد باید به دنبال این بود که یا استدلال عقلی ما غلط است یا اگر امری از لحاظ عقلی واضح باشد باید به دنبال این امر بود که دقت بیشتری در فهم دین صورت گیرد شاید بدفهمی ما از دین موجب تعارض باشد.



وی همچنان تاکید کرد: آنچه مسلم است این است که در هیچ جا بین شریعت قطعی و عقل قطعی تعارضی وجود ندارد.



یادآور می‌شود: مراسم رونمایی از چهار اصطلاح نامه جامع علوم عقلی اسلامی پنج شنبه ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه در موسسه امام خمینی(ره) قم و با سخنرانی آیت الله مصباح یزدی برگزار می‌شود.