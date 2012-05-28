بروجرد همچنان درگیر مسکن مهر است/ برخورد با مدیران کم کار

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد معین صبح دوشنبه در جلسه شورای مسکن بروجرد اظهار داشت: از 6512 واحد مسکن مهر در دست اجرا در شهرستان بروجرد کار اسکلت و فوندانسیون پروژه ها 100 درصد اجرا شده است.

وی ادامه داد: همچنین کار اجرای سقف تعداد 5044 واحد نیز صورت گرفته است.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد یادآور شد: همچنین کار سفت کاری 4814 واحد مسکن مهر بروجرد به پایان رسیده است و 3056 واحد در دست نازک کاری قرار دارد.

معین با اشاره به تحویل موقت 820 واحد مسکن مهر ادامه داد: همچنین 936 واحد مسکن مهر در شهرستان بروجرد آماده تحویل است.

وی همچنین به برخی مشکلات مسکن مهر بروجرد اشاره کرد و یادآور شد: متاسفانه با گذشت چهار ماه از قرارداد آماده سازی معابر تا کنون هیچ معبری از پروژه های مسکن مهر بروجرد آماده نشده است.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد ادامه داد: همچنین با وجود آماده شدن تعداد قابل توجهی از واحد ها، خدمات آب و فاضلاب و لوله کشی گاز به واحد های مسکونی انجام نشده است.

معین خواستار تسریع در روند پیشرفت پروژه ها شد و عنوان کرد: با وجود اینکه دولت در حال خروج از فاز مسکن مهر است و تمرکز خود را در بخش توسعه کشاورزی قرار داده متاسفانه بروجرد هنوز درگیر این موضوع مسکن مهر است.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد با تاکید بر اینکه مدیران باید به کارهای نیمه تمام خود پایان دهند، عنوان کرد: مدیرانی که به وظایف خود عمل کنند تقدیر می شوند و با مدیرانی که اهمیتی به این موضوع ندهند و به پروژه های مهمی چون مسکن مهر سرعت نبخشند قانونی برخورد خواهد شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی بروجرد نیز در این جلسه سال 91 را سال شکوفایی مسکن مهر بروجرد خواند و ادامه داد: از 6512 واحد مسکن مهر دولتی حدود 2000 واحد به اتمام رسیده است.

فرشاد یوسف وند ادامه داد: همچنین کل 12000 واحد مسکن مهر بخش خصوصی و دولتی بروجرد بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.