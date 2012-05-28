ایجاد گمرک مستقل نقش بسزایی در تسهیل صادرات جنوب کرمان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی در نشست کمیسیون تجارت اتاق کرمان با بیان اینکه ترکیب انجمن محصولات جنوب از بخش خصوصی و دولتی و در قالب سازمانهای جهاد کشاورزی جنوب، صنعت، معدن و تجارت، گمرک، اداره استاندار و اتاق بازرگانی خواهد بود اظهار داشت: امیدواریم با تشکیل این کارگروه مسایل و مشکلات کشاورزان جنوب در زمینه تولید و صادرات برطرف شود.

صادق علیزاده مهمترین هدف انجمن را یافتن راه حل برای مشکلاتی از جمله بازاریابی، صادرات، صنایع تبدیلی عنوان کرد و گفت: در منطقه جنوب پتانسیل افزایش سطح زیر کشت و تولید وجود دارد اما باید اول مشکلات بعد از تولید را مرتفع کنیم.

وی از راه اندازی دفتر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در جنوب استان کرمان خبر داد و گفت: این مهم پل ارتباطی بین مجموعه تولید کنندگان، صادرکنندگان را برقرار خواهد کرد.

علیزاده تسهیل صادرات منطقه را منوط به وجود گمرک مستقل دانست و تصریح کرد: رئیس اداره گمرکات استان کرمان نسبت به راه اندازی اداره گمرک در جنوب قول مساعد داده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر امکان راه اندازی گمرک موقت به صورت اعزام مامورین وجود دارد گفت: این مهم مستلزم فعالیت صادرکنندگان به صورت سازمان یافته است.

وی ادامه داد: زمینه استقرار مامورین گمرک در جنوب استان کرمان و صادرات از این منطقه فراهم شده است و در صورت تقاضای صادرکنندگان این مهم انجام و مشکلات موجود برطرف می شود.

نماینده جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان نیز در این جلسه با بیان اینکه دو سوم تولید محصولات کشاورزی استان کرمان در جنوب صورت می گیرد افزود: جنوب استان با 250 هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه چهار میلیون تن محصول، چهار درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده است.

فرامرز رستگاری ادامه داد: منطقه جنوب استان کرمان در تولید 10 نوع محصول رتبه اول تا سوم کشور را به خود اختصاص داده است و امکان ارتقاء سطح زیر کشت به 380 هزار هکتار و تولید به هشت میلیون تن وجود دارد.

وی بازاریابی و عدم وجود صنایع فرآوری در جنوب را بزرگترین معضل این منطقه عنوان کرد و گفت: متاسفانه صنایع فرآوری هم گام با تولید ارتقاء پیدا نکرده است.

نماینده جهاد کشاورزی جنوب با بیان اینکه برخی محصولات این منطقه کاملا ارگانیک و با برند اختصاصی تولید می شوند افزود: با این وجود متاسفانه به دلیل وجود مشکلاتی از جمله حمل و نقل، عدم ارتباط با بازارهای هدف خارجی کشاورزان هیچ نقشی و منفعتی در صادرات 30 درصدی محصولات ندارند.

رستگاری عدم توسعه موسسات استاندارد، نداشتن گمرک مستقل، عدم وجود صنایع جنبی و حمل و نقل را از جمله دلایل این مشکل بر شمرد.

در ادامه این جلسه رئیس کمیسیون تجارت اتاق کرمان جنوب کرمان را یکی از قطب های کشاورزی کشور در زمینه میوه و صیفی‌جات عنوان کرد و گفت: این منطقه پتانسیل های بسیاری دارد که امیدواریم با تشکیل کار گروه تسهیل صادرات محصولات کشاورزی جنوب این پتانسیل ها بیش از پیش شکوفا شود.

محمدعلی محمد میرزائیان تشکیل اتحادیه صادر کنندگان، راه اندازی انجمن مصولات جنوب را از جمله پیشنهادات مطرح شده در این خصوص برشمرد و اظهار داشت: در حال حاضر تشکیل انجمن محصولات جنوب در دست اقدام است.