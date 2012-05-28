به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاوش پور ظهر روز دوشنبه در مراسم روز ملی نسیم مهر در تالار شهید مطهری سمنان با عنوان اینکه جمعیت زندانیان کیفری زندان های استان سمنان در حال افزایش است، تصریح کرد: این افزایش جمعیت زندانیان کیفری زندانهای استان سمنان می تواند زنگ هشداری برای مسئولان استان را به صدا در آورد.

وی تاکید کرد: اداره کل دادگستری استان سمنان مخالف کم شدن جمعیت زندانیان کیفری زندانهای استان نیست اما به شرطی که از قاطعیت دستگاه قضای استان سمنان کاسته نشود.

سیاوش پور با اظهار نارضایتی از فضای نامناسب زندانهای استان سمنان، اظهار داشت: در حال حاضر، دو هزار و 750 زندانی در فضای نامناسبی قرار دارند که این وضع مطابق میل سازمان قضا در استان سمنان نیست.

وی تصریح کرد: اصلاح فکری و تربیتی زندانی در دست کشیدن از جرایم، در این کمبود فضا برای هیچ کس مقدور نیست و این کار بسیار سخت است.

وی همچنین با اشاره به آزادی زندانیان غیر عمد از زندانها افزود: زندانیان جرایم غیر عمد افرادی هستند که ناخواسته پایشان به زندان باز شده است و با زندانیان جرایم عمد و خود آگاه، تفاوت دارند.

سیاوش پور با بیان اینکه فرد زندانی در مسیر آسیب های اجتماع مرتکب جرم می شود، گفت: اولین کار خیر برای افراد در بند، اصلاح افکار غلط آنها است.

به گزارش مهر: در مراسم روز ملی نسیم مهر که با هدف تجلیل از خیرین و نیکوکاران آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد به مناسبت پنجم خرداد روز حمایت از خانواده زندانیان برگزار شد، 41 زندانی جرایم غیر عمد استان سمنان با کمک خیرین آزاد شدند.