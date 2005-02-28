محسن چيني فروشان :فكر نمي كرديم جشنواره به اين سرعت رشد كند

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر" محسن چيني فروشان رئيس هيات مديره كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كه صبح امروز در نشست مطبوعاتي چهارمين جشنواره بين المللي پويانمايي تهران سخن مي گفت ضمن تاكيد براين مطلب افزود : اين جشنواره همچنين توانسته است جايگاه ويژه اي را در عرصه بين المللي بدست آورد ، چنانكه استقبال هنرمندان كشور هاي ديگ جهان از حضور در اين جشنواره استقبال مي كنند .

وي در ادامه به مقايسه تفاوت ميان استقبال هنرمندان خارجي از دوره قبل و اين دوره جشنواره پرداخت و گفت :در سال 81 ، دوره سوم جشنواره پويانمايي پذيراي 356 اثر از 51 كشور دنيا و 220 اثرايراني بود اما امسال در مجموع از 62 كشور 790 فيلم خارجي به دبيرخانه جشنواره رسيده است ، از ايران نيز 550 فيلم به همراه 200 برنامه و تيزر تلويزيوني آماده حضور در جشنواره است . خودمان نيز فكر نمي كرديم جشنواره به اين سرعت و در 4 دوره برگزاري به اين سرعت رشد كند ، براي همين آن را دوسالانه برگزار كرديم . امروز هم اين رشد باعث نمي شد زمانبندي جشنواره را تغيير دهيم شايد در چند دوره بعد چنين اتفاقي بيافتند.

چيني فروشان همچنين بخش هاي مختلف جشنواره راچنين برشمرد : بخش مسابقه بين الملل كه از دو قسمت سينمايي و تلويزيوني تشكيل مي شود . در اين بخش 325از كشورهاي خارجي و 25 فيلم ايراني حاضر مي شوند .

در بخش مسابقه ايران نيزكه در دو قسمت آثار سينمايي و تلويزيوني برگزار مي شود 21 فيلم سينمايي در كنار تيزر هاي تلويزيوني و آموزشي به نمايش گذاشته مي شود .

به گزراش "مهر "وي افزود : در بخش ديگر جشنواره امسال شاهد مرور بر آثار يك هنر مند خارجي هستيم . مرور بر آثار " ايشو پاتل " هنرمند هندي الاصل كه در شركت nfp كانادا با آثار خود پلي ميان فرهنگ شرق و غرب زده است مي تواند براي هنرمندان ايراني راهگشا باشد .

در بخش ديگربا عنوان "پويانمايي شاعرانه " آثاري به نمايش در مي آيد كه بر اساس اشعار ساخته شده اند . اين عرصه در ايران ناشناخته است ولي هنرمندان برجسته بسياري در سراسر دنيا پيوسته از منابع شعري براي خلق آثار خود بهره مي برند . بخش ديگر با عنوان " چشم انداز " توليدات موسسه هاي داخلي و خارجي را در خود جاي مي دهد . در اين بخش به عنوان مثال آثار شركت هاي " لوس موس" و " نكسوس" كه جزو نام هاي شناخته شده در ساخت آثار پويانمايي محسوب مي شوند و در طول يك دهه اخير آثار تلويزيوني ، تبليغاتي ، نماآهنگ و فيلم هاي سينمايي بسيار توليد كرده اند و جوايز معتبري نيز به دست آورده اند به نمايش در مي آيد .

مدير كانون پورش فكري كودكان و نوجوانان در ادامه از برگزاري 5 نشست تخصصي در ايام برگزاري جشنواره خبر داد و گفت : اولين نشست تخصصي اين جشنواره به بررسي «پويانمايي مستند» با حضور گيليان ليسي اختصاص دارد. او كه رييس دپارتمان پويانمايي مدرسه ملي فيلم و تلويزيون انگلستان (NFTS) است از ساعت 17 و 30 دقيقه روز شانزدهم اسفند به بررسي اين شيوه از هنر پويانمايي مي‌پردازد كه در كشور ما تقريباً مهجور مانده است. در حاشيه برگزاري جشنواره 3 غرفه ويژه عرضه محصولات ، ابزار و تجربيات برپا مي شود .

چيني فروشان افزود : آثار حاضر در جشنواره در چهار سالن به نمايش در مي آيد ، سه سالن مركز حجاب و يك سالن سينماي كانون پذيراي علاقمندان است . نمايش فيلم ها در دو سانس صبح با هماهنگي قبلي مدارس براي دانش آموزان رايگان است و بعد از ظهر استفاده از برنامه ها با كارت هاي ويژه ميسر مي شود . روز هفدهم اسفند نيز نشست تخصصي «فراتر از مرزها» با حضور نسرين ميرشب برگزار مي‌شود. در سومين روز از جشنواره بين‌المللي پويانمايي تهران نيز نشست تخصصي CNC (سينماي ملي فرانسه) برگزار مي‌شود. «عكاسي ديجيتال و پويانمايي» عنوان نشستي است كه در روز نوزدهم اسفند با حضور مهدي رحيميان، عبدالله عليمراد و چند تن ديگر از فعالان پويانمايي از ساعت 15 برگزار مي‌شود. آخرين نشست تخصصي جشنواره پويانمايي كه در روز بيستم اسفند برگزار مي‌شود به «نانوتكنولوژي» اختصاص دارد. در اين نشست، فعاليت‌هاي ستاد ويژه توسعه فناوري نانو تشريح مي‌شود. اين ستاد از پاييز سال 1382 با دستور رييس جمهوري اسلامي ايران كار خود را آغاز كرده است. نشست‌هاي تخصصي چهارمين جشنواره بين‌المللي پويانمايي تهران هر روز در سالن كنفرانس مركز آفرينش‌هاي فرهنگي و هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان واقع در خيابان حجاب برگزار مي‌شوند.

وي در ادامه پيرامون برگزاري كارگاه هاي آموزشي گفت : 40 نفر از انيماتورهاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان براي آشنايي با شيوه‌هاي جديد پويانمايي در كارگاه‌هاي حميد نويم، هنرمند ايراني مقيم كشور سوئد حاضر مي‌شوند. اين كارگاه‌هاي آموزشي در طول برپايي چهارمين جشنواره بين‌المللي پويانمايي تهران، هر روز به مدت هشت ساعت برگزار مي‌شوند. اصول پويانمايي، آموزش روش‌هاي پوياگري، آموزش شيوه راه رفتن شخصيت‌هاي مختلف انساني، راه رفتن حيوانات و پرنده‌ها و آموزش نوشتن، گفت‌وگو، موسيقي، داستان و طراحي استودي بورد براي فيلم سرفصل‌هاي اين كارگاه‌هاي پويانمايي را تشكيل مي‌دهند. علاوه بر اين كار گاه آموزشي مرحوم لميشكين بصورت دي وي دي به عنوان 4 كارگاه مستقل برگزار مي شود . شركت صبا و انجمن آسيفاي ايران هم هريك بصورت مستقل كارگاه مورد نظر خود را برگزار مي كنند .

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر" چيني فروشان از ابراهيم فروزش ، عبدالله عليمراد ، سعيد توكليان ، فهيمه سرخابي و وجيه الله فرد مقدم را به عنوان اعضاي هيات داوران بخش مسابقه ايران معرفي كرد و گفت : در بخش بين الملل نيز اكبر عالمي به عنوان نماينده ايران در هيات داوران حضور دارد .

نشست مطبوعاتي چهارمين جشنواره دوسالانه بين المللي پويانمايي تهران ساعت 11صبح امروز با حضور محسن چسني فروشان ، سيد حسن وزيري رئيس جشنواره ، كريمي صارمي دبير و باقري روابط عمومي جشنواره در سالن كنفرانس مركز كانون پورش فكري كودكان و نوجوانان برگزار شد .