بچیروویچ روی نکاتی تاکید دارد که ما به آن توجهی نداشتیم/ در دفاع نقص داریم

اوشین ساهاکیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سرمربی تیم ملی بسکتبال تجربه کاری بالایی دارد، اظهارداشت: طی این چند روز بیشتر روی تاکتیک دفاع و حمله کار کردیم. چون مدت زمان زیادی از پایان کار بازیکنان در لیگ برتر نمیگذرد، اعضای کادر فنی بیشتر زمان تمرین را به کارهای تاکتیکی اختصاص میدهند تا هماهنگتر شویم.
وی تصریح کرد: برایم جالب است که بچیروویچ روی نکاتی تاکید میکند که در اردوهای قبلی خیلی بی توجه از کنار آنها رد میشدیم و اصلا به ذهنمان نمیرسید که مثلا برای دفاع یا حمله میتوان این کارها را انجام داد اما او روی این نکات تاکید زیادی دارد و به نظرم تاثیرگذار هم هستند.
ملیپوش بسکتبال ایران با اشاره به اینکه تیم ملی برای شرکت در مسابقات غرب آسیا آماده میشود در حالیکه مدت زمان زیادی تا آغاز این رقابتها نداریم، خاطرنشان کرد: البته فرصت به قدری کم نیست که نتوانیم در مسابقات نتیجه دلخواهمان را بگیریم به خصوص که بیشتر بازیکنان از نظر بدنی آمادگی خوبی دارند و فقط باید روی هماهنگی تمرکز داشته باشند.
ساهاکیان ادامه داد: همه ما میخواهیم شکست برابر اردن که نتیجه آن از دست دادن عنوان قهرمانی آسیا بود را جبران کنیم و برای انجام آن باید کارمان را از همین مسابقات غرب آسیا آغاز کنیم. خدا را شکر بچیروویچ هم با تجربه بالایی که دارد، بازیکنان را از نظر روحی آماده کرده تا در این مدت بهترین شرایط را برای خود ایجاد کنند.
وی با اشاره به اینکه بیشترین تاکید اعضای کادر فنی روی دفاع است، یادآور شد: در مسابقات قهرمانی آسیا عمده نقصی که در عملکرد تیم ملی مشهود بود، مربوط به کارهای دفاعی میشد. بچیروویچ هم دو بار فیلم بازی با اردن را دیده است و تاکید دارد که بیشترین ضعف تیم ملی در دفاع است. در بسکتبال باید اول دفاع خوب داشته باشیم تا بتوانیم حمله کنیم به همین دلیل روی دفاع و پوشش ضعفهای آن خیلی کار میکنیم.
"تیم ذوب آهن دیدارهای خود در هفتههای پایانی مسابقات لیگ برتر را بدون تمرین برگزار میکرد. این موضوع آمادگی شما را برای حضور در اردوی تیم ملی تحت تاثیر قرار نداده است. به خصوص اینکه دیگر بازیکنان دعوت شده تمرینات کاملی با تیمهای باشگاهی خود داشتند؟" ساهاکیان در پاسخ به این پرسش پایانی خبرنگار مهر گفت: البته من با وجود درگیریهای تحصیلی که داشتم از تمرینات انفرادی غافل نبودم و خیلی از وقتهایم را به تمرین اختصاص میدادم به همین دلیل مشکلی بابت آمادگی بدنی ندارم.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال برای شرکت در رقابتهای قهرمانی غرب آماده میشود که طی روزهای 22 تا 27 خردادماه در اردن برگزار میشود. دو تیم برتر این رقابتها سهمیه شرکت در مسابقات جام استانکوویچ را به دست میآورند. ایران مدافع عنوان قهرمانی در مسابقات غرب آسیاست.
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