اجرای طرح ترافیک شیراز مشکلات هتلداران را افزایش خواهد داد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادیان بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به وضعیت هتل های شهر شیراز افزود: اجرایی کردن محدوده ترافیکی با اینکه به نفع شهر و رفع مشکلات ترافیکی خواهد بود اما در بحث توسعه گردشگری به ضرر شهر شیراز است.

وی تصریح کرد: بیش از 10 هتل در محدوده ترافیکی شیراز قرار دارد که اگر شهرداری نتواند فکری برای گردشگران ارایه کند به طور حتم با مشکلات فراوانی مواجه خواهیم شد.

رئیس جامعه هتلداران استان فارس تصریح کرد: درخواست ما از شهرداری شیراز ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات هتلداران است که در این راستا اگر زیرساختهای مناسب در نظر گرفته شود به طور حتم مشکل گردشگران و هتلداران نیز برطرف خواهد شد.

سجادیان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه طی دو ماه گذشته آمار گردشگران خارجی حاضر در فارس افزایش نداشته، گفت: آمار گردشگران خارجی حاضر در شیراز طی دو ماه گذشته حدود 10 هزار نفر بوده که این آمار برای شیراز و پتانسیل های موجود در استان فارس مطلوب نیست.

وی در خصوص دلیل عدم استقبال گردشگران خارجی برای حضور در استان فارس یادآور شد: نبود زیرساختهای حمل و نقل سریع از مهترین دلایل عدم توجه گردشگران خارجی برای حضور در شیراز و استان فارس است.

رئیس جامعه هتلداران استان فارس با اشاره به وضعیت یارانه هتل ها نیز گفت: از زمان اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون هیچ مبلغی بابت یارانه به جامعه هتلداران پرداخت نشده که این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای هتلداران شده زیرا طی یک سال گذشته هزینه هتل چندین برابر شده است.