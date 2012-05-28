  1. استانها
  2. فارس
۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

سجادیان تاکید کرد:

اجرای طرح ترافیک شیراز مشکلات هتلداران را افزایش خواهد داد

اجرای طرح ترافیک شیراز مشکلات هتلداران را افزایش خواهد داد

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس جامعه هتلداران استان فارس گفت: اجرایی کردن طرح محدوده ترافیکی مشکلات هتلداران حاضر در این محدوده را افزایش خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادیان بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به وضعیت هتل های شهر شیراز افزود: اجرایی کردن محدوده ترافیکی با اینکه به نفع شهر و رفع مشکلات ترافیکی خواهد بود اما در بحث توسعه گردشگری به ضرر شهر شیراز است.

وی تصریح کرد: بیش از 10 هتل در محدوده ترافیکی شیراز قرار دارد که اگر شهرداری نتواند فکری برای گردشگران ارایه کند به طور حتم با مشکلات فراوانی مواجه خواهیم شد.

رئیس جامعه هتلداران استان فارس تصریح کرد: درخواست ما از شهرداری شیراز ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات هتلداران است که در این راستا اگر زیرساختهای مناسب در نظر گرفته شود به طور حتم مشکل گردشگران و هتلداران نیز برطرف خواهد شد.

سجادیان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه طی دو ماه گذشته آمار گردشگران خارجی حاضر در فارس افزایش نداشته، گفت: آمار گردشگران خارجی حاضر در شیراز طی دو ماه گذشته حدود 10 هزار نفر بوده که این آمار برای شیراز و پتانسیل های موجود در استان فارس مطلوب نیست.

وی در خصوص دلیل عدم استقبال گردشگران خارجی برای حضور در استان فارس یادآور شد: نبود زیرساختهای حمل و نقل سریع از مهترین دلایل عدم توجه گردشگران خارجی برای حضور در شیراز و استان فارس است.

رئیس جامعه هتلداران استان فارس با اشاره به وضعیت یارانه هتل ها نیز گفت: از زمان اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون هیچ مبلغی بابت یارانه به جامعه هتلداران پرداخت نشده که این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای هتلداران شده زیرا طی یک سال گذشته هزینه هتل چندین برابر شده است.

کد مطلب 1614178

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها