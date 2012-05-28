کارگاه تخصصی بین المللی گذر زهره برای اولین بار در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احسان توابی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این کارگاه برای نخستین بار در استان زنجان توسط دانشگاه پیام نور استان برگزار می شود.

وی افزود: این کارگاه در راستای رصد زمینی گذر سیاره زهره یا (ناهید) از مقابل خورشید در روزهای (17 و 18 خرداد ) با حضور اساتید داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.

توابی ادامه داد: کارگاه تخصصی بین المللی گذر زهره در روز ( 17 خرداد ) از ساعت شش تا ده صبح با تجهیزات کامل به رصد علمی این پدیده پرداخته و در روز ( 18 خرداد ) نیز مراسم سخنرانی به همین منظور اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این کارگاه با حضور جمعی از اساتید علم فیزیک ایران برگزار می شود، بیان کرد: مدیر بخش خورشید دانشگاه ماری کوری فرانسه از مهمانان ویژه این کارگاه است.

توابی تکمیل اطلاعات دانشمندان در مورد عناصر موجود در جو ناهید را از دیگر اهداف این کارگاه بیان کرد و ابراز داشت: برگزاری این کارگاه علمی فرصت مناسبی جهت شناسایی عناصر موجود در جو سیاره زهره بشمار می آید.

وی معرفی قابلیت های بالقوه اقلیمی و شرایط بسیار مطلوب رصد محلی، پایه ریزی و تاسیس اولین ایستگاه تجزیه و تحلیل منطقه ای داده های فضایی را از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه دانست.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز زنجان افزود: گذر ناهید در شهر زنجان بنا به محاسبات انجام گرفته حدود ساعت 6 بامداد همزمان با طلوع خورشید روز 17 خرداد سال جاری قابل رصد خواهد بود.

وی یادآور شد: با عنایت به قابل مشاهده بودن این پدیده در ایران بسیاری از دانشمندان علاقه وافری برای سفر به کشورمان و رصد زنده این پدیده را از خود ابراز داشته اند.

کارگاه تخصصی بین المللی گذر زهره به همت دانشگاه پیام نور استان زنجان و با همکاری بنیاد ملی نخبگان، قطب اختر فیزیک ایران، همکاری های بین الملل وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دفتر ریاست جمهوری و دانشگاه ماری کوری پاریس برگزار می شود.