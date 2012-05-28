  1. سیاست
۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۳۲

کدخدایی اعلام کرد:

پایان بررسی نتایج حوزه های انتخابیه مرحله دوم انتخابات/ابطال انتخابات در تویسرکان

پایان بررسی نتایج حوزه های انتخابیه مرحله دوم انتخابات/ابطال انتخابات در تویسرکان

سخنگوی شورای نگهبان از ابطال انتخابات در حوزه انتخابیه تویسرکان و همچنین منتخب دوم حوزه انتخابیه ایلام، ایوان، شیروان و چرداول ، مهران، ملکشاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،عباسعلی کدخدائی، گفت: نظر به برگزاری انتخابات مرحله دوم نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مورخ 91.2.15 و با عنایت به ماده 73 قانون انتخابات، پرونده های حوزه های انتخابیه:

1- بهبهان

2- تبریز، آذرشهر، اسکو

3-  آباده ، بوانات، خرمبید

4- تویسرکان

5- ایلام ، شیروان و چرداول، مهران، ملکشاهی

در جلسه شورای نگهبان مطرح که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

الف: صحت انتخابات در حوزه های:

1- بهبهان 2- تبریز، آذرشهر، اسکو 3- آباده ، بوانات، خرمبید مورد تایید قرار گرفت.

ب: انتخابات در حوزه انتخابیه تویسرکان ابطال گردید.

ج: در حوزه انتخابیه  ایلام، ایوان، شیروان و چرداول ، مهران، ملکشاهی انتخابات در خصوص نفر دوم ابطال گردید.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از این صحت انتخابات در 28 حوزه انتخابیه از مجموع 33 حوزه انتخابیه مرحله دوم انتخابات مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته بود؛ که امروز با اعلام نتایج انتخابات در 5 حوزه باقیمانده،  بررسی ها نتایج توسط شورای نگهبان به پایان رسید.  

کد مطلب 1614188

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