مذاكرات مسئولان تيم كشتي فرنگي چمران شيراز با سجاد برزي

به گزارش خبرنگار "مهر " نماينده فارس درليگ برتر كشتي فرنگي در دور رفت اين رقابت ها حاصلي جز شكست نداشت و حالا مي خواهد با به خدمت گرفتن چند كشتي گير مطرح ، شكست هاي دور رفت را در دوربرگشت جبران كند.
شنيده مي شود كه شيرازي ها مذاكراتي را با برزي داشته اند و به توافقات مقدماتي نيزرسيده اند. نماينده شيراز در ليگ برتر همچنين با احسان كريمي فر كشتي گير مطرح وزن 96 كيلوگرم نيز به توافق رسيده است و حضور اين كشتي گير خوزستاني در تركيب شيرازي ها قطعي است.
تيم كشتي فرنگي چمران شيراز قصد داردسجاد برزي كشتي گير مطرح وزن 120 كيلوگرم و نفر چهارم المپيك 2004 آتن را به خدمت بگيرد.
به گزارش خبرنگار "مهر " نماينده فارس درليگ برتر كشتي فرنگي در دور رفت اين رقابت ها حاصلي جز شكست نداشت و حالا مي خواهد با به خدمت گرفتن چند كشتي گير مطرح ، شكست هاي دور رفت را در دوربرگشت جبران كند.
کد مطلب 161419
نظر شما