توسعه روابط دو جانبه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و لیتوانی

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار صمیمانه که در پی سفر معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان به جمهوری لیتوانی صورت گرفت الیگجوس ماسیولیس وزیر ارتباطات و حمل و نقل جمهوری لیتوانی این دیدار را نقطه عطفی در روابط مرتبط 2 کشور دانست و اظهار امیدواری کرد که در زمینه های همکاری و توسعه روابط فی مابین از فرصتهای طلایی بدست آمده در پیشبرد اهداف 2 کشور استفاده شود.

سعید شریف زاده نیز با تقدیم دعوتنامه رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان بر تحکیم و توسعه روابط دوجانبه دو کشور در زمینه ICT و بازدید از فرصتهای ایران و شناخت امکانات و ظرفیتهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی ایران تاکید کرد.

وزیر ارتباطات لیتوانی نیز این دعوت را مغتنم شمرد و اظهار امیدواری کرد که در فرصت مناسب سفری به جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد داشت.

در این دیدار طرفین برای ادامه پیگیری و اجرای توافقات بدلیل نبودن سفارتخانه های مستقیم بین دو کشور و لزوم برقراری هرچه سریعترهمکاریها توافق کرده و از اتاق بازرگانی لیتوانی – ایران بعنوان نهاد قانونی فعال بین دو کشور یاد کردند.