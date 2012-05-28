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۸ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

هاشمی به مهر خبر داد:

آموزش 20 حرفه به هنرجویان در کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای فیروزکوه

آموزش 20 حرفه به هنرجویان در کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای فیروزکوه

فیروزکوه – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان فنی و حرفه ای شهرستان فیروزکوه گفت: 20 حرفه در کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای این شهرستان به هنرجویان آموزش داده می‌شود.

سید مجتبی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر آموزش را زیر بنای کار در سال تولید ملی دانست و افزود: جامعه با نیروی انسانی  و با استفاده از افرادی که دانش فنی داشته باشند، می تواند به تولید و بهروری  بالادست یابد.

وی از تخصیص 800 میلیون تومان وام به هنر جویان فنی و حرفه ای در سال گذشته خبر داد و بیان کرد: زیر بنای مرکز آموزش فنی و حرفه ای 10 هزار مترمربع زمین سازمان با 3200 مترمربع بنا در دو مرکز خواهران و برادارن است.

این مسئول ادامه داد: آموزش کارکنان دولت، تفاهم با نیروی انتظامی برای آموزش سربازان، آموزش تکمیلی اصناف و نانوایان به صورت رایگان در این مرکز برگزار می شود.

وی عنوان کرد: دوره های آموزشی برق ساختمان، برق صنعتی، سرویس و نگهداری خودرو، تعمیر کار اتومبیل های سواری، تعمیر کار برق خودرو و جوشکاری ویژه برادران و کارگاه های آموزشی گلسازی،  معرق، طراحی و کامپیوتر مخصوص خواهران است که مجموعا 20 حرفه در چند کارگاه را تشکیل می دهند.

رئیس سازمان فنی حرفه ای فیروزکوه افزود: برگزاری آزمون های ادواری برای صدور پروانه برای تعییین سطح کارگران و رایزنی با صنایع در راستای نیازسنجی منطقه از دیگر برنامه های این مرکز است.

کد مطلب 1614195

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