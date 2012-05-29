به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مجید نامجو وزیر نیرو و مدیران ارشد صنعت آب و برق، نخستین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) آب و برق امروز در تهران آغاز به کار کرد.



محورهای اصلی این همایش شامل تبیین نیازها و ضرورت‌های پیاده سازی HSE در صنعت آب و برق، تبیین ابعاد مختلف پیاده‌سازی HSE در صنعت آب و برق، تبیین راهبردهای حال و آینده وزارت نیرو در ارتباط با HSE از جمله ساختار، منابع، نقشه راه، اولویت ها، تبیین تجربه‌های داخلی و خارجی در زمینه پیاده سازی HSE و چالشهای حال و آینده استقرار HSE در صنعت آب و برق است.



این گردهمایی دو روزه با هدف بهبود وضعیت ساختار و فعالیت های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در وزارت نیرو و شرکتهای تابعه و پیمانکاران در راستای نهادینه سازی الزام های HSE در فعالیتهای مرتبط در صنعت آب و برق ترتیب یافته است.

در حاشیه برگزاری این همایش، نشستهای تخصصی در حوزه‌های برق، آب و آب و فاضلاب و هشت کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت HSE در پروژه‌های ساخت و ساز، جایگاه HSE در متدولوژی طراحی چرخه عمر پروژه، مدیریت تغییر، آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری (نیروگاهها، شرکتهای برق و توزیع، شرکتهای آب و آبفا)، تحلیل و گزارش دهی حوادث، تدوین شاخصها و ارزیابی عملکرد HSE در صنعت آب و برق، الزامهای HSE پیمانکاران و روشهای تدوین راهبردها در HSE برگزار می‌شود.