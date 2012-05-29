به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مجید نامجو وزیر نیرو و مدیران ارشد صنعت آب و برق، نخستین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) آب و برق امروز در تهران آغاز به کار کرد.
محورهای اصلی این همایش شامل تبیین نیازها و ضرورتهای پیاده سازی HSE در صنعت آب و برق، تبیین ابعاد مختلف پیادهسازی HSE در صنعت آب و برق، تبیین راهبردهای حال و آینده وزارت نیرو در ارتباط با HSE از جمله ساختار، منابع، نقشه راه، اولویت ها، تبیین تجربههای داخلی و خارجی در زمینه پیاده سازی HSE و چالشهای حال و آینده استقرار HSE در صنعت آب و برق است.
این گردهمایی دو روزه با هدف بهبود وضعیت ساختار و فعالیت های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در وزارت نیرو و شرکتهای تابعه و پیمانکاران در راستای نهادینه سازی الزام های HSE در فعالیتهای مرتبط در صنعت آب و برق ترتیب یافته است.
نخستین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) آب و برق با حضور وزیر نیرو و مدیران ارشد صنعت آب و برق امروز در تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مجید نامجو وزیر نیرو و مدیران ارشد صنعت آب و برق، نخستین همایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) آب و برق امروز در تهران آغاز به کار کرد.
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