عزم جدی دولت برای کاهش زندانیان غیر عمد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی دوشنبه در آئین جشن روز ملی نسیم مهر و آزاد سازی 41 زندانی جرایم غیر عمد استان سمنان در تالار شهید مطهری سمنان با عنوان اینکه اجرای برنامه های پیشگیرانه برای کاهش آسیب های اجتماعی مفید است، افزود: اصلاح فکری و تربیتی زندانیان از مهمترین برنامه های پیشگیرانه برای کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه مطرح است.

وی با اشاره به عزم جدی دولت در کاهش زندانیان غیر عمد اظهار داشت: در سفر اول دولت به استان سمنان 42 زندانی جرایم غیر عمد با مبلغ یک میلیارد و 899 میلیون ریال، در سفر دوم دولت به این استان نیز 50 زندانی با کمک مالی دو میلیارد و 522 میلیون ریال آزاد شدند.

رهی ادامه داد: در آخرین سفر هیئت دولت به استان سمنان، 46 نفر با کمک مالی دو میلیارد و 670 میلیون ریال از زندان آزاد شدند.

مقام عالی دولت در استان سمنان خاطرنشان کرد: اجرای برنامه های پیشگیرانه برای کاهش آسیب های اجتماعی و در نتیجه کاهش مجرمین بسیار موثر است.

رهی در این جشن که به مناسبت تجلیل از نیکوکاران آزادسازی زندانیان برگزار می شد، گفت: خیرین با آزاد سازی افرادی که ناخواسته در بند شدند، فیض خداوند را به بندگان خود می رسانند و برای خود بهترین راه را به سوی تعالی انتخاب و به بنده خدا ارائه می دهند.

مدیرکل امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان سمنان نیز در این مراسم گفت: در آزاد سازی 41 زندانی جرایم غیر عمد استان، دولت و خیرین شش میلیارد و 935 میلیون ریال کمک کردند.

حسین آذرمهری اظهار داشت: همچنین در این آزاد سازی، شاکیان پرونده ها نیز مبلغ 21 میلیارد و 430 میلیون ریال از حقوق خود گذشت کردند.

وی با اشاره به نقش مهم فعالیتهای فرهنگی در جهت دهی افکار نادرست زندانیان در شکل گیری جرم، افزود: در سالجاری، 456 میلیون ریال برای انجام کارهای فرهنگی هزینه شده است.

به گزارش مهر: در این مراسم، 41 زندانی جرایم غیرعمد استان سمنان با مساعدت مالی شش میلیارد و 935 میلیون ریالی خیرین و دولت به آغوش خانواده هایشان بازگشتند و در مجموع سه سفر دولت به استان سمنان نیز 138 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از زندانهای این استان آزاد شدند.