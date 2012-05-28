به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمد رویانیان در خصوص مدیر راهبردی تیم پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: علی پروین بزرگ پرسپولیس است و در بحران ها همیشه از حضور وی بهره برده ایم. پروین همیشه کنار پرسپولیس و ما حضور دارد و برای شنیدن حرف های او نیاز به بلندگو ندارم.

وی در همین خصوص افزود: من همیشه منتظرم حرف های پروین را بشنوم تا آنها را برای ساختن پرسپولیس بزرگ به کار بگیرم.

رویانیان در خاتمه تاکید کرد: باید هرچه سریع تر کمیته بررسی عملکرد تیم پرسپولیس با حضورعلی پروین تشکیل شده و از نظرات وی استفاده شود.