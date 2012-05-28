تحولات افغانستان/ کشته شدن 21 عضو طالبان/ تلفات انگلیس در جنگ به 415 نفر رسید

کشته شدن 21 عضو طالبان و بازداشت 19 فرد دیگر و کشته شدن 415 نظامی انگلیسی از ابتدای 2001 تاکنون از جمله تحولات مهم افغانستان به شمار می رود.