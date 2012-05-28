کشته شدن 21 عضو طالبان/ تلفات انگلیس در جنگ به 415 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پلیس افغانستان اعلام کرد که روز گذشته در جریان عملیات ویژه نیروهای افغانی علیه شبه نظامیان در ولایت قندوز در 240 کیلومتری شمال شهر کابل سه عضو طالبان کشته شدند.
سخنگوی رئیس پلیس ولایت قندوز اعلام کرد که در جریان این عملیات "ملا جلاد" یکی از فرماندهان طالبان و دو تن از محافظان وی کشته شدند. این درحالیست که طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.
خبر دیگر اینکه وزارت کشور افغانستان صبح امروز دوشنبه اعلام کرد که در جریان عملیات نظامی در 24 ساعت گذشته در بخش های مختلف این کشور دستکم 21 عضو طالبان کشته و 19 فرد دیگر بازداشت شدند.
همچنین وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد که در پی کشته شدن یک نظامی دیگر انگلیسی در افغانستان تلفات ارتش این کشور از ابتدای سال 2001 تاکنون به 415 نفر رسید.
خودروی نظامی انگلیسی هنگام گشت زنی درولایت هلمند با یک بمب کنار جاده ای مواجه شد که باعث کشته شدن وی شد.
هم اکنون 9 هزار و 500 نظامی انگلیسی در افغانستان مستقر هستند که بیشتر آنها در ولایت هلمندمستقراند. انگلیس درصدد خروج نظامیان خود از این کشوراشغال شده در سال 2015 است.
افزایش تلفات نیروهای خارجی در افغانستان درحالیست که آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو تاکید کرده است: عجله ای برای خروج از افغانستان نداریم . وی در عین حال گفت سال آینده رهبری نیروهای امنیتی افغانستان به نیروهای افغان واگذار خواهد شد.
این درحالیست که حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان بارها از آمادگی نیروهای افغان برای به دست گرفتن فرماندهی امنیت افغانستان خبر داده است.
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