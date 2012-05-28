اعتبارات زیرساخت سواحل مازندران استانی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی صبح دوشنبه در همایش روسای اورزانس دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با بیان اینکه مازندران به دلیل دارای بودن جنگل، دریا و مواهب طبیعی به عنوان قطب گردشگری در کشور محسوب می شود گفت: در سالجاری حدود 16 میلیون و 500 هزار گردشگرو توریست وارد این استان شده اند.

وی با بیان اینکه مواهب طبیعی نظیر جنگل کوه ودریا برای مسافران و گردشگران ایجاد کرده تا از مواهب خدادادی استان استفاده کنند گفت: زیرساخت ها استان در بخش های مختلف بومی وا ستانی است.

ابراهیمی گفت: اعتباراتی که برای ترمیم اتوبان ها وجادهای استان اختصاص پیدا می کند باید متناسب با بار ترافیکی استان باشد تا آمار تصادفات جاده ای خدمات فوریتهای پزشکی را درکاهش مشکلات و موانع را برطرف کند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گفت: حدود 338 کیلومتر نوار ساحلی در استان داریم که حدود 45 درصدسواحل حریم 60 متر آزاد سازی ان انجام شده است.

وی افزود: استان مازندران طولانی ترین ساحل و بیشترین طرح سالم سازی دریا را در کشور دارد که راههای دسترسی مردم به کنار ساحل و طرح دریا هموار شده است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه بستر سواحل دریای در استان اماده نیست گفت: اگر بخواهیم مابقی ساحل را آزاد کنیم حدود 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی گفت: اگر بتوانیم زمینه جذب گردشگر و توریست را با تامین زیرساخت در استان فراهم کنیم می توان چرخه اقتصاد و اشتغال استان را شکوفا کرد.

معاون سیاسی امنیتی استان افزود: حدود 180 طرح سالم سازی دریا در استان در سالجاری فعال می شوند.

وی ادامه داد: ساماندهی اورژانس دریا مهمترین اولیت و برنامه طرح سالم سازی دریا در سالجاری بوده که این طرح از ابتدای تیرماه آغاز و تا پایان شهریور ادامه دارد.

ابراهیمی گفت: تعداد غرق شدگان در سال گذشته نسبت به سال مشابه آن 15 درصد کاهش یافته است.

وی از اختصاص پنج میلیارد تومان اعتبار به طرح سالم سازی دریای استان اشاره کرد وافزود: حدود 2.5 میلیارد تومان برای اجرای سه طرح مکانیزه در کنار ساحل وحدود 2.5 میلیارد تومان برای زیرساخت های سواحل دریای مازندران هزینه می شود.

ابراهیمی گفت: بیش از 90 درصد غرق شدگان ما غیربومی استان هستند.