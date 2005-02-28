به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در قم، آيت ‌الله جعفر سبحاني از اساتيد حوزه علميه قم در ديدار اعضاي كميته علمي همايش تفسير راهنما شيوه نگارش اين تفسير قرآني را ابتكاري،‌ كار آمد و با ارزش خواند و افزود: تفسير راهنما خود يك نوع تفسير ترتيبي است كه قرآن كريم را موضوع نگاري كرده و اقوال و آرا را به عنوان برداشت ارائه نموده است.



وي اضافه كرد : در اين اثر، احتمالات و آراي مختلف تفسيري به صورت برداشت‌هاي مجزا و شماره‌ گذاري شده، همراهي با بخشي از آيه و توضيحات كوتاه آمده است به طوري كه آيندگان مي‌توانند بفهمند كه هر نكته و مطلب از كدام بخش از آيه و بر پايه كدام قاعده و ضابطه استفاده شده است.



نويسنده تفسير موضوعي «منشور جاويد»، در بيان ديگر ويژگي‌هاي تفسير راهنما خاطر نشان كرد: اين اثر، توانسته است كه مقدمات تفسير موضوعي را فراهم آورد و كساني كه بخواهند در حوزه تفسير موضوعي قلم بزنند به اين تفسير نياز دارند؛ چون اين تفسير با نمايه‌هاي موضوعات خود همه مطالب قرآني در موضوع خاص را يك جا در اختيار محقق قرار مي‌دهد.



آيت ‌الله سبحاني خاطر نشان كرد : پيش از اين‌كه تفسير راهنما نگاشته شود، گستره عظيم موضوعات مطالب قرآني چندان معلوم نبود، ولي پس از نگارش اين اثر، مي‌توان فهميد كه تا چه اندازه موضوعات و مطالب متنوع در قرآن وجود دارد و تا چه حد امكان فهم آنها براي بشر فراهم آمده است. تفسير راهنما هم چنين با نگاهي به مسايل و نيازهاي روز، موضوعات و مطالب را استنباط كرده است و زمينه را براي كارهاي تخصصي علوم و دانش‌هاي روز با استفاده از آيات فراهم آورده است.



آيت‌ الله سبحاني در پايان بر لزوم معرفي اين تفسير به جامعه تأكيد كرد و اظهار داشت : تفسير راهنما هنوز به جامعه معرفي نشده است و بايد اين اثر توسط مفسران حوزه معرفي ‌شود تا مردم آن را بشناسند و پيشنهاد مي‌كنم كه آن را به زبان عربي ترجمه كنيد تا مظلوميت شيعه در اين زمينه زدوده‌ شود.



گفتني است تفسير راهنما كه توسط حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني در زندان ستمشاهي آغاز شد سرانجام پس از 15 سال تلاش علمي محققان مركز فرهنگ و معارف قرآن وابسته به دفتر تبليغات اسلامي حوزه قم به بار نشست و بيستمين و آخرين مجلد آن در سال جاري به علاقمندان معارف قرآن تقديم شد. به همين مناسبت نيز همايش بررسي ابعاد علمي و فرهنگي تفسير راهنما در اسفندماه سال جاري در دفتر تبليغات اسلامي برگزار مي شود.

کد مطلب 161421